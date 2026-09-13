Σαουδική Αραβία: «Στερεύουν» τα αποθέματα πετρελαίου αν δεν ανοιξει ο αγωγός East-West – Φόβοι για νέα παγκόσμια κρίση

Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερ...



Μία περαιτέρω μείωση της ροής πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία θα χειροτέρευε την παγκόσμια κρίση προσφοράς πετρελαίου, η οποία, έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνές τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο και στέλνοντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά, της οικονομικής κρίσης του 2008.



Ασάφεια για το μέγεθος των ζημιών στον αγωγό East-West



Από την Παρασκευή, όταν οι επιθέσεις με drones ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να διακόψει τη λειτουργία του τεράστιου αγωγού πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, το Ριάντ δεν έχει παράσχει πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή το χρονικό διάστημα που η διαδρομή θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.



Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters έδωσαν ποικίλες εκτιμήσεις: μία πηγή ανέφερε ότι η αποκατάσταση των ζημιών ενδέχεται να διαρκέσει από πέντε έως έξι εβδομάδες, ενώ μια άλλη σημείωσε ότι οι ζημιές θα μπορούσαν να επισκευαστούν ταχύτερα και η άντληση θα μπορούσε να ξεκινήσει μερικώς παράλληλα με τις εργασίες επισκευής.



Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και το υπουργείο Ενέργειας δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.



Η στρατηγική σημασία του αγωγού και τα χρονικά περιθώρια των αποθεμάτων



Κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ο αγωγός που διασχίζει την έρημο της Αραβικής Χερσονήσου γλίτωσε τη Σαουδική Αραβία από το βαρύ τίμημα του πολεμικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ο οποίος παρέλυσε τις εξαγωγές των γειτονικών της χωρών.



Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του κόσμου χρησιμοποίησε τον αγωγό για να ανακατευθύνει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα -ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς- προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.



Ωστόσο, με τον αγωγό εκτός λειτουργίας, το Γιανμπού διαθέτει πλέον αποθέματα για να διατηρήσει τις εξαγωγές για μόλις πέντε έως επτά ημέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου που είναι εξοικειωμένες με τις σαουδαραβικές εξαγωγές.



Η Σαουδική Αραβία διαθέτει επίσης αποθέματα για να τροφοδοτήσει πελάτες για λίγες ημέρες από τα λιμάνια της Αιγύπτου, Αΐν Σούχνα στην Ερυθρά Θάλασσα και Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο, ανέφερε μια τέταρτη πηγή.





Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε μία απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου