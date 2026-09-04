Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος: «Να καταρρίπτονται τα drones που πετούν χωρίς σχέδιο πτήσης... Πάγια τακτική της Τουρκίας ο αναθεωρητισμός»

Σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος. Αναφέρθηκε στην τουρκική προκλητικότη...



«Πάγια τακτική της Τουρκίας ο αναθεωρητισμός»



Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει στο Μοντέγκο Μπέι το 1972. Θυμήθηκε, μάλιστα, την προειδοποίηση που είχε απευθύνει τότε ο καθηγητής του στο Διεθνές Δίκαιο προς τους μελλοντικούς αξιωματικούς.



«Σας περιμένουν δύσκολες καταστάσεις και συνεχώς θα ζείτε σε εγρήγορση στον Ελληνικό Στρατό λόγω της αδηφάγου Τουρκίας», τους είχε πει, σύμφωνα με τον Στρατηγό.



Ο Φραγκούλης Φράγκος σημείωσε ότι η προειδοποίηση αυτή επιβεβαιώθηκε πλήρως. Όπως τόνισε, ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν εμφανίστηκε μόνο κατά την εικοσαετή παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ηγεσία της Τουρκίας, αλλά αποτελεί πάγια πολιτική της Άγκυρας.



Κατά την εκτίμησή του, η Τουρκία δεν επιθυμεί έναν πόλεμο με την Ελλάδα. Επιδιώκει, όμως, μέσα από τη συμπεριφορά της και τις διαρκείς προκλήσεις να δημιουργεί συνεχώς ζητήματα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, τα οποία χαρακτήρισε παντελώς ανύπαρκτα και χωρίς βάση στο Διεθνές Δίκαιο.



Η απάντηση στον Μεχμέτ Οκάν για το Κας



Ο Στρατηγός απάντησε και στον Τούρκο Υποστράτηγο ε.α. Μεχμέτ Οκάν, αναφερόμενος στην ιστορία του Κας, απέναντι από το Καστελόριζο.



Όπως σημείωσε, το σημερινό Κας είναι η αρχαία ελληνική πόλη Αντίφελλος, η οποία λειτουργούσε ως επίνειο και λιμάνι της κοντινής αρχαίας πόλης Φελλός.



Κάλεσε, μάλιστα, τον Μεχμέτ Οκάν να επισκεφθεί το αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής, όπου βρίσκονται αρχαίες ελληνικές επιγραφές. Ο ίδιος, όπως ανέφερε, είχε πραγματοποιήσει την επίσκεψη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ακόλουθος Άμυνας στην Τουρκία.

«Πρώτος στόχος είναι το Καστελόριζο»



Ο Φραγκούλης Φράγκος επανέλαβε ότι στα τουρκικά επιχειρησιακά σχέδια που αφορούν έξι βασικά νησιά και 32 ενδιάμεσες νήσους, από τη Λήμνο μέχρι τη Ρόδο, περιλαμβάνεται σταθερά ένα συγκεκριμένο σενάριο:



«Ο πρώτος στόχος είναι το Καστελόριζο».



Απευθυνόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στον Μεχμέτ Οκάν, υποστήριξε ότι η τουρκική πλευρά κάνει «ένα μεγάλο λάθος».



«Εμείς θα έπρεπε να φωνάζουμε από την άλλη πλευρά και να διαμαρτυρόμαστε, επειδή γνωρίζουμε την ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Έκκληση για ενότητα και Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας



Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της εθνικής ενότητας απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.



Όπως παρατήρησε, η ιστορία δείχνει ότι η Τουρκία είχε επιτυχίες απέναντι στην Ελλάδα σε περιόδους κατά τις οποίες η ελληνική πλευρά ήταν διαιρεμένη.

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Παράλληλα, κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμματα, συστημικά και μη, να συμφωνήσουν στη συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Στόχος, όπως εξήγησε, πρέπει να είναι η διαμόρφωση σταθερών εθνικών γραμμών, τις οποίες θα γνωρίζουν πολιτικοί, διπλωμάτες και στρατιωτικοί.

Το R/V TÜBİTAK MARMARA και η δυνητική ελληνική ΑΟΖ



Αναφερόμενος στο τουρκικό ερευνητικό σκάφος R/V TÜBİTAK MARMARA, ο Στρατηγός σχολίασε την περιοχή στην οποία κινήθηκε, σημειώνοντας ότι βρέθηκε εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ.



Έθεσε, παράλληλα, το ερώτημα γιατί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως Προέδρου της Δημοκρατίας και πρωθυπουργού, δεν έχει προχωρήσει στη χάραξη μιας σταθερής Εθνικής Στρατηγικής.



Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και τη δυνατότητα ανακήρυξης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.



Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πολιτικά πρόσωπα που, όπως είπε, εμφανίζονται ως «επαγγελματίες πατριώτες», αλλά όταν αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης δεν υλοποιούν όσα προηγουμένως διακήρυτταν.

«Αμυντικό και όχι επιθετικό όπλο η Ασπίδα του Αχιλλέα»



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Στρατηγός στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικό και όχι επιθετικό σύστημα.



Όπως εξήγησε, αποτελεί ένα πρόσθετο πολυεπίπεδο σύστημα με αντιβαλλιστικές δυνατότητες, το οποίο η Ελλάδα θα συμπληρώσει και με δυνατότητες αντιμετώπισης drones.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία παρακολουθεί με ανησυχία την προοπτική ολοκλήρωσης των ελληνικών αμυντικών προγραμμάτων έως το 2030.



Ο Φραγκούλης Φράγκος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα ακόλουθα προγράμματα:Αναβάθμιση των F-16

Παραλαβή των φρεγατών Belharra

Παραλαβή των φρεγατών Bergamini

Παραλαβή των F-35

Ολοκλήρωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα»



«Όλα αυτά τους τρομάζουν», ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νέα ραντάρ.



Η πρόταση για τα drones χωρίς σχέδιο πτήσης



Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ υποστήριξε ότι τα ραντάρ του ισραηλινού συστήματος μπορούν να εντοπίζουν και να εγκλωβίζουν drones, παρέχοντας εικόνα σε μεγάλο βάθος εντός της Τουρκίας.



Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε η Ελλάδα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέσπιση σαφούς κανόνα για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέρχονται χωρίς σχέδιο πτήσης σε ευρωπαϊκό έδαφος.



«Οποιοδήποτε drone εμφανιστεί χωρίς σχέδιο πτήσης εντός ευρωπαϊκού εδάφους, να καταρρίπτεται», δήλωσε, συνδέοντας την πρότασή του με τις υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές χώρες από τη Ρωσία.



Κατά την εκτίμησή του, η ενίσχυση των ελληνικών αποτρεπτικών δυνατοτήτων μπορεί να αποτρέψει τη δημιουργία ενός θερμού επεισοδίου, μέσω του οποίου η Τουρκία θα επιχειρούσε να οδηγήσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις με μη προβλέψιμη έκβαση.









Σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος. Αναφέρθηκε στην τουρκική προκλητικότητα, στο Καστελόριζο και στα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα.Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, ο Στρατηγός σχολίασε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, αλλά και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της Τουρκίας.