Θα τα χάσετε! Το ελληνικό κρυμμένο φιόρδ όπου οι πειρατές έβρισκαν καταφύγιο τα Βυζαντινά χρόνια... εκεί λένε, έμεινε ο Οδυσσέας όταν μαγεύτηκε απ΄την Καλυψώ ΒΙΝΤΕΟ

Εάν νομίζετε ότι μόνο στη Νορβηγία υπάρχουν φιόρδ, κάνετε λάθος. Ένα μαγευτικό τοπίο που θυμίζει τα νορβηγικά φιόρδ βρίσκεται καλά κρυμμένο...

Εάν νομίζετε ότι μόνο στη Νορβηγία υπάρχουν φιόρδ, κάνετε λάθος. Ένα μαγευτικό τοπίο που θυμίζει τα νορβηγικά φιόρδ βρίσκεται καλά κρυμμένο στο Λιβυκό Πέλαγος, αλλά έχει τα βράχια, τα χρώματα και την άγρια ομορφιά της Κρήτης.













Νότια του Ρεθύμνου, ανάμεσα στον Πλακιά και στην Πρέβελη, βρίσκεται ο «Κάραβος», ένας μακρόστενος κόλπος περίπου 100 μέτρων που σχηματίζεται ανάμεσα σε μεγάλους κάθετους βράχους, δημιουργώντας ένα καλά προστατευμένο φυσικό λιμανάκι που καταλήγει σε μια μικρή παραλία με άμμο, πλάτους δύο μέτρων. Τον κόλπο του Κάραβου αποκαλούν και πειρατικό φιόρδ, καθώς εκεί οι πειρατές έβρισκαν καταφύγιο μέσα στον απάνεμο κόλπο κατά τη βυζαντινή εποχή. Αναφορές για τον Κάραβο υπάρχουν από την αρχαιότητα.









Σύμφωνα με τη μυθολογία, εκεί είναι το μέρος όπου ο Οδυσσέας μαγεμένος από την ομορφιά του τόπου, αλλά και από την βασίλισσα Καλυψώ, έμεινε εκεί για επτά χρόνια πριν να επιστρέψει στην Ιθάκη....

Πέρα από το μυστικιστικό τοπίο, το μέρος προκαλεί εντύπωση λόγω των σχηματισμών των βράχων και των πεντακάθαρων γαλάζιων νερών, που θυμίζουν πισίνα. Νότια του Ρεθύμνου, ανάμεσα στον Πλακιά και στην Πρέβελη, βρίσκεται ο «Κάραβος», ένας μακρόστενος κόλπος περίπου 100 μέτρων που σχηματίζεται ανάμεσα σε μεγάλους κάθετους βράχους, δημιουργώντας ένα καλά προστατευμένο φυσικό λιμανάκι που καταλήγει σε μια μικρή παραλία με άμμο, πλάτους δύο μέτρων. Τον κόλπο του Κάραβου αποκαλούν και πειρατικό φιόρδ, καθώς εκεί οι πειρατές έβρισκαν καταφύγιο μέσα στον απάνεμο κόλπο κατά τη βυζαντινή εποχή. Αναφορές για τον Κάραβο υπάρχουν από την αρχαιότητα.Σύμφωνα με τη μυθολογία, εκεί είναι το μέρος όπου ο Οδυσσέας μαγεμένος από την ομορφιά του τόπου, αλλά και από την βασίλισσα Καλυψώ, έμεινε εκεί για επτά χρόνια πριν να επιστρέψει στην Ιθάκη....Πέρα από το μυστικιστικό τοπίο, το μέρος προκαλεί εντύπωση λόγω των σχηματισμών των βράχων και των πεντακάθαρων γαλάζιων νερών, που θυμίζουν πισίνα.



