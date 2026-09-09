Επίθεση με drone στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο New Andros στο Ιράκ - Σώοι οι δύο Έλληνες ναυτικοί

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο δεξαμενόπλοιο New Andros, τ...

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο δεξαμενόπλοιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ έπλεε μέσα σε ιρακινά χωρικά ύδατα.Το πλοίο, συμφερόντων της οικογένειας Πολέμη (New Shipping), είχε φορτώσει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν χτυπήθηκε νωρίς το πρωί κοντά στο Αλ Φάο. Από την πρόσκρουση του drone εκδηλώθηκε αμέσως φωτιά, ωστόσο η κινητοποίηση των ιρακινών σκαφών διάσωσης ήταν άμεση και η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί στο φορτίο.Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ αυτή την στιγμή το δεξαμενόπλοιο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Κουβέϊτ.newsbomb.gr