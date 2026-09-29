Τουρκικό drone έκανε 4 παραβιάσεις στο Αιγαίο – Παραβάσεις και από ATR-72

Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο πραγματοποίησε τη Δευτέρα (28.09.2026) μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Τ...

Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο πραγματοποίησε τη Δευτέρα (28.09.2026) μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Τουρκίας, ενώ στην ίδια περιοχή καταγράφηκε και η παρουσία αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας ATR-72.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία προχώρησε συνολικά σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών –δύο από το UAV και δύο από το ATR-72– ενώ οι τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο έγιναν από το τουρκικό drone.Συνολικά καταγράφηκε η παρουσία δύο μεμονωμένων τουρκικών αεροσκαφών, ενός UAV και ενός ATR-72, χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές.Η δραστηριότητα σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τα τουρκικά αεροσκάφη να αναγνωρίζονται και να αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.