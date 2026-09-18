Τουρκική αεροναυτική άσκηση «Denizkurdu-II» – Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου. Όπως είχε συμβεί και με την προηγούμενη άσκηση «Denizkurdu-II», το Γενικό Ε...







Η «Denizkurdu-I» αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η γεωπολιτική σκακιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη



Η άσκηση αναμένεται να εξελιχθεί ταυτόχρονα σε τέσσερα κρίσιμα μέτωπα: στη Μαύρη Θάλασσα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σύμφωνα με την Άγκυρα, ο αντικειμενικός σκοπός είναι η δοκιμή διαδικασιών διαλειτουργικότητας και η ενίσχυση των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών. Η «Denizkurdu-I» αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η γεωπολιτική σκακιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστηΗ άσκηση αναμένεται να εξελιχθεί ταυτόχρονα σε τέσσερα κρίσιμα μέτωπα: στη Μαύρη Θάλασσα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο.Σύμφωνα με την Άγκυρα, ο αντικειμενικός σκοπός είναι η δοκιμή διαδικασιών διαλειτουργικότητας και η ενίσχυση των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου. Όπως είχε συμβεί και με την προηγούμενη άσκηση «Denizkurdu-II», το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) έχει θέσει τις ελληνικές μονάδες σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης.Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, υποβρύχια και μέσα επιτήρησης έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία του Αρχιπελάγους για την πλήρη καταγραφή των τουρκικών κινήσεων, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων θα λάβει την κατάλληλη απάντηση.