Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη: Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, έγραφε φάρμακα και δεν είχε ΜΕΘ

Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγ...



Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία και τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.



Όπως προέκυψε, η κλινική είχε δημιουργήσει και λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της.



Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.



Η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν περιοριζόταν στους χώρους της κλινικής, καθώς αυτό παρουσιαζόταν και στην ιστοσελίδα της μέσω σχετικού βίντεο.

Ο γιατρός που χορηγούσε τις χημειοθεραπείες



Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα.



Η κλινική του είχε παραχωρήσει γραφείο, χωρίς όμως να έχει υπογράψει μαζί του έγγραφη σύμβαση για τη συνεργασία τους.



Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα».



Την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.



Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χαρακτηρίζει τον γιατρό «συνυπεύθυνο για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος», επισημαίνοντας ότι η παροχή υπηρεσιών γινόταν σε χώρο που δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας.

«Ενδείξεις μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ»



Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν και οι νοσηλείες ασθενών.Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου γιατρού της, για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας.Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.



Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι νοσηλείες της κλινικής.

Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων.Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.