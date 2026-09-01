Μεγάλο κάθαρμα ο Μακάριος Μούσκος, σύμφωνα με το απαγορευμένο Ημερολόγιο της γραμματέως του!..

















Μιάς και ο Αύγουστος είναι ο μήνας του Κυπριακού (Δεύτερος «Αττίλας» στις 14/8/1974, θάνατος του Μακαρίου στις 3/8/1977 κλπ.), θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοούμε… Κατ’ αρχάς, πρέπει να πούμε ότι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε στα χέρια του χιλιάδες στοιχεία για να «ρίξει» τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο πρίν ακόμη από το 1971: Αποστολή όπλων στον Παναγούλη από τον πανίσχυρο υπουργό Εσωτερικών Πολύκαρπο Γεωρκάτζη, μέσω του διπλωματικού σάκκου της Κυπριακής πρεσβείας στην Αθήνα, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Γεωρκάτζη με εντολή του ίδιου του Μακαρίου και τόσα άλλα… Ο πνευματικός πατέρας του Γεωργίου Παπαδοπούλου (αλλά και του Μίμη Ιωαννίδη!..) και επανειλημμένως υπουργός της 21ης Απριλίου, μακαρίτης Δημήτριος Τσάκωνας (1921 – 2004), έχει εκμυστηρευθεί στον «Στόχο» απίθανες λεπτομέρειες για το πόσο τέρας ήταν ο Μακάριος Μούσκος και πόσο τον «προστάτευε» ο Αρχηγός της 21ης Απριλίου, ενώ είχε όλα τα στοιχεία για να τον ρίξει. Αυτά θα τα γράψουμε κάποτε και θα φρίξει το Πανελλήνιον…ΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑΝ!..Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Ημερολόγιο της προσωπικής γραμματέως του Μακαρίου, Νίτσας Χριστοδούλου, που κατά το Ιωαννιδικό Πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 έπεσε στα χέρια των Ιωαννιδικών, αλλά ουδέποτε οι άνθρωποι της 21ης Απριλίου το εκμεταλλεύτηκαν. Υπόψιν ότι το Ημερολόγιο της Χριστοδούλου είναι απαγορευμένο ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ στην Κύπρο από το 1981 που το εξέδωσε (με τίτλο «Ένα προσωπικό ημερολόγιο») σε λίγα αντίτυπα ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Αλήθεια» Αλέκος Κωνσταντινίδης και περιέχει φρικτά στοιχεία για το πόσο τέρας ήταν ο Μακάριος, αφού ο ίδιος αποκάλυπτε τους μύχιους πόθους του στην προσωπική του γραμματέα κι αυτή βλακωδώς τα κατέγραφε στο ημερολόγιό της!..Η Νίτσα Χριστοδούλου ήταν η προσωπική γραμματέας του Μακάριου από το 1960 μέχρι τον θάνατο του το 1977. Όταν το 1981 ο Κωνσταντινίδης εξέδωσε το Ημερολόγιό της, τον πήγε στα Δικαστήρια και πέτυχε την απαγόρευση του βιβλίου και την καταστροφή ΟΛΩΝ των αντιτύπων, με το επιχείρημα ότι το περιεχόμενο του Ημερολογίου της αποτελούσε πνευματική της ιδιοκτησία και σε αυτό κατέγραφε τις προσωπικές της συνομιλίες με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο κατά την τεταμένη περίοδο 1968-1974.Όπως είπαμε, τις ημέρες του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, όταν το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου καταλήφθηκε από στρατιωτικές δυνάμεις, το ημερολόγιο που βρισκόταν στο γραφείο της γραμματέως του Μακαρίου κλάπηκε από τους Ιωαννιδικούς πραξικοπηματίες που κατέλαβαν το Προεδρικό Μέγαρο και με κάποιο τρόπο έφτασε στα χέρια του Αλέκου Κωνσταντινίδη.Όπως ήταν φυσικό, στις λίγες ημέρες που κυκλοφορούσε νόμιμα, το βιβλίο ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων από τους υποστηρικτές του Μακαρίου, αφού περιελάμβανε γεγονότα και απόψεις που έδειχναν ένα διαφορετικό πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου από αυτού που έβγαινε προς τα έξω μέχρι τότε. Η πρώτη καταγραφή του ημερολογίου ξεκινά στις 13 Μαρτίου 1968 και η τελευταία στις 8 Μαΐου του 1974, δηλαδή 73 μόλις ημέρες πρίν από τον Πρώτο «Αττίλα».Η… «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΕΥΔΟΚΑ…Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για απαγόρευση του βιβλίου, η Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση και καταστροφή όλων των αντιγράφων, όμως κάποια αντίτυπα πρόλαβαν και κυκλοφόρησαν. Ένα από αυτά τα αντίτυπα έφτασε και στα χέρια του θρυλικού Κύπριου ψυχίατρου Τάκη Ευδόκα, 90 ετών σήμερα (γεννημένος το 1928) που στις εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου 1968 τόλμησε να είναι ο αντίπαλος του Μακάριου Μούσκου και δέχτηκε γι’ αυτό ΑΓΡΙΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ (γιαουρτώματα κλπ.) από τους… χριστιανούς κατά τα άλλα εγκαθέτους του Αρχιεπισκόπου!.. Τελικά, έλαβε 8.577 ηρωϊκές ψήφους, δηλαδή ποσοστό 3,71%. Το 1970 ο Μακάριος έφτασε στο αισχρό σημείο να τον φυλακίσει για λίγες εβδομάδες, για ένα άρθρο του!.. Ο Ευδόκας, λοιπόν, το 1989, δημοσίευσε ένα μεγάλο μέρος του Ημερολογίου στο δικό του βιβλίο υπό τον τίτλο «Εγώ είμαι η Κύπρος».ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; Επενέβη και πάλι η Κυπριακή Δικαιοσύνη και απαγόρευσε την κυκλοφορία του βιβλίου, κατάσχοντας όλα τα ευρεθέντα αντίτυπα!.. Το 1990, ο Ευδόκας τόλμησε να βγάλει την 2η έκδοση του «Εγώ είμαι η Κύπρος» με τις επίμαχες σελίδες 211-222, να περιγράφουν τη νομική διαμάχη αντί τα σχολιασμένα αποσπάσματα του ημερολόγιου της Νίτσας Χριστοδούλου που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; Επενέβη για 3η φορά η Κυπριακή Δικαιοσύνη και διέταξε την κατάσχεση του βιβλίου!..Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ίδια η προσωπική γραμματέας του Μακάριου Μούσκου, Νίτσα Χριστοδούλου, όχι μόνο δεν αμφισβήτησε ποτέ την γνησιότητα του Ημερολογίου της, αλλά με ένορκη δήλωση της κατά τη δικαστική διαμάχη που είχε με τον Τάκη Ευδόκα, παραδέχτηκε την αυθεντικότητα του. Πράγμα που έγινε και κατά τη δικαστική διαμάχη της με τον Αλέκο Κωνσταντινίδη. Άρα ΔΕΝ τίθεται κανένα θέμα αυθεντικότητος ή πλαστογραφίας…ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ…Επειδή, ασφαλώς, κάποιοι αναγνώστες του «Στόχου» θα διερωτηθούν αν έχουμε στην κατοχή μας το Ημερολόγιο της Νίτσας Χριστοδούλου, απαντάμε πως ΟΧΙ. Το μόνο που ξέρουμε, είναι τους τίτλους του βιβλίου του Κωνσταντινίδη, που πρώτος το εξέδωσε το 1981. Από τους τίτλους και μόνο, θα καταλάβετε τι εκπληκτικά στοιχεία που θα συνέτριβαν διά παντός τον Ολετήρα της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο είχε στην διάθεσή της η 21η Απριλίου και ουδέποτε θέλησε να τα χρησιμοποιήσει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τα διοχετεύσει στους φιλικούς της δημοσιογράφους, όπως θα έκαναν οι αδίστακτοι μπολσεβίκοι…ΙΔΟΥ οι τίτλοι μερικών από τα 50 κεφάλαια του βιβλίου του Κωνσταντινίδη: «- Η παραίτηση του Γιωρκάτζη – Η απόπειρα δολοφονίας και οι μαγνητοταινίες – Ίντριγκες – “Για φαντάσου, μωρέ, ένας αρχιεπίσκοπος στο Κρεμλίνο” – Όλοι είναι βολεμένοι από εμένα – Θα διαλύσω την Εθνοφρουρά – Η αιώνια αντιδικία Αθήνας και Λευκωσίας: «Θα Τουρκέψουμε όλοι» – ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ. Οι 20 μεγάλοι του αιώνος μας – Ο βραδυκίνητος και ο βλαξ – ΟΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Μ.: «Το ξέρω, αίμα μου είναι…» -- ΤΑ ΜΙΚΡΟΓΕΓΟΝΟΤΑ. Το Ογλάνι του Μακαρίου – «Σκεφτόμουν το ρεζίλεμα» -- Θέλω να συναντήσω τον Στρατηγό – Είδες πόσο δόλιος είμαι! – «Όσο ζει ο Μακάριος το Κυπριακό δεν λύεται…» – Η συνάντηση με τον Γρίβα – «Μπλέξαμε» – Ο Γρίβας ζητά να παραιτηθώ – Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είμαι εγώ – Αν παραιτηθώ δεν θα μείνω στην Κύπρο - Οι μητροπολίτες και ο Μακάριος – Σκευωρίες και Πλεκτάνες – Φοβού τους Δαναούς… – Είδες τι καλή συναλλαγματική για το κράτος είμαι; – Δεν φοβάμαι να έλθω σε ρήξη με την Ελλάδα»!..ΤΟ ΠΙΑΣΑΤΕ; Ο ίδιος ο Μακάριος ήθελε να διαλύσει την Εθνοφρουρά, ο ίδιος παραδεχόταν στην γραμματέα του πόσο δόλιος είναι, ο ίδιος είχε δηλώσει στην Νίτσα Χριστοδούλου πως όσο ζεί, το Κυπριακό δεν πρόκειται να λυθεί.…