Barak MX: Το πρώτο πυραυλικό σύστημα του «Θόλου» που παραλαμβάνει η Ελλάδα – Οι πρώτες παραδόσεις μέσα στο 2027

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες στην ελληνική αεράμυνα έχει ήδη αρχίσει, με την ...



Η εκπαίδευση αρχίζει πριν από την άφιξη των πρώτων Barak MX



Η προτεραιότητα που δίνεται στο Barak MX καθορίζει ήδη και τις επόμενες κινήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τις πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των στελεχών τα οποία πρόκειται να επανδρώσουν και να διαχειριστούν το νέο σύστημα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί έγκαιρα ο πρώτος πυρήνας εκπαιδευμένων χειριστών και τεχνικών, ώστε όταν φτάσει στην Ελλάδα το σύνολο με τις μονάδες πυρός, τα radar και τους σταθμούς Διοίκησης και Ελέγχου, να υπάρχει ήδη προσωπικό έτοιμο να συμμετάσχει στις διαδικασίες παραλαβής, στις δοκιμές αποδοχής και στη συνέχεια στην επιχειρησιακή αξιοποίηση.



Η εκπαίδευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Barak MX δεν αποτελεί απλώς έναν αντικαταστάτη κάποιου παλαιότερου αντιαεροπορικού συστήματος. Η φιλοσοφία του είναι εξαρχής δικτυοκεντρική και στηρίζεται στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών αισθητήρων, μονάδων πυρός και κέντρων διοίκησης. Κατά συνέπεια, τα ελληνικά πληρώματα θα πρέπει να εκπαιδευτούν όχι μόνο στη λειτουργία των εκτοξευτών και των radar, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική λογική αεράμυνας, όπου η πληροφορία που παράγει ένας αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετική μονάδα πυρός για την αναχαίτιση ενός στόχου δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.



Η διαδικασία θα εξελίσσεται παράλληλα με την προετοιμασία των υποδομών στην Ελλάδα και την ανάπτυξη του νέου Command and Control. Το κρίσιμο ζητούμενο για τα Επιτελεία δεν είναι απλώς να παραλάβουν τρία νέα ισραηλινά οπλικά συστήματα, αλλά να εξασφαλίσουν ότι Barak MX, SPYDER και David’s Sling, μαζί με τα νέα radar και τους υπόλοιπους αισθητήρες, θα λειτουργούν ως τμήματα ενός ενιαίου οργανισμού και όχι ως ανεξάρτητες «νησίδες» αεράμυνας.





Πηγή: IAI



BARAK MX: Η ραχοκοκαλιά της νέας ελληνικής αεράμυνας



Η επιλογή του Barak MX ως του πρώτου συστήματος που θα παραδοθεί έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή βαρύτητα, καθώς το ισραηλινό όπλο προορίζεται να αποτελέσει τη βασική «ραχοκοκαλιά» του νέου πλέγματος αεράμυνας. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα Integrated Air and Missile Defence, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα απειλών, από επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα έως UAV, πυραύλους cruise, κατευθυνόμενα όπλα και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.



Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Barak MX είναι ότι χρησιμοποιεί διαφορετικούς αναχαιτιστές της ίδιας οικογένειας ανάλογα με την απόσταση, το ύψος και το είδος της απειλής. Ο BARAK MR έχει μέγιστη εμβέλεια περίπου 35 χιλιομέτρων, ενώ ο BARAK LR αυξάνει την ακτίνα εμπλοκής στα 70 χιλιόμετρα. Στην κορυφή της βασικής οικογένειας βρίσκεται ο BARAK ER, ο οποίος με τη χρήση πρόσθετου booster φτάνει σε εμβέλεια έως 150 χιλιομέτρων και μπορεί να αντιμετωπίσει στόχους σε πολύ μεγαλύτερα ύψη. Έτσι, μία οικογένεια συστημάτων μπορεί να καλύψει διαφορετικές ζώνες αεράμυνας, χωρίς να απαιτείται διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας για κάθε κατηγορία απειλής.



Οι αναχαιτιστές χρησιμοποιούν ενεργό RF seeker στην τελική φάση της εμπλοκής, ενώ η κατακόρυφη εκτόξευση προσφέρει δυνατότητα κάλυψης 360 μοιρών χωρίς να απαιτείται ο εκτοξευτής να στραφεί προς την κατεύθυνση από την οποία εμφανίζεται η απειλή. Κάθε εκτοξευτής μπορεί να μεταφέρει πολλαπλά βλήματα, γεγονός κρίσιμο στην αντιμετώπιση επιθέσεων κορεσμού, όταν δηλαδή δεκάδες διαφορετικές απειλές επιχειρούν να προσβάλουν ταυτόχρονα έναν στόχο ή μία ευρύτερη περιοχή.



Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η μορφή που έχουν πλέον οι σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις δεν πραγματοποιούνται απαραίτητα από έναν μόνο τύπο όπλου. Αντίθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα βαλλιστικοί πύραυλοι, cruise, UAV, περιφερόμενα πυρομαχικά και επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο τον κορεσμό της αεράμυνας. Η δυνατότητα του Barak MX να εντοπίζει, να ταξινομεί και να εμπλέκει διαφορετικές κατηγορίες στόχων είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε για τον ελληνικό «Θόλο».









Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες στην ελληνική αεράμυνα έχει ήδη αρχίσει, με την υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας – Ισραήλ για την απόκτηση των συστημάτων που θα συγκροτήσουν τον νέο αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό και αντιβαλλιστικό «Θόλο».Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση, με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και να προβλέπει ότι μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια θα πρέπει να έχουν παραδοθεί, αναπτυχθεί και διασυνδεθεί τα νέα συστήματα, αλλάζοντας συνολικά τη φιλοσοφία με την οποία προστατεύεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, το πρώτο πυραυλικό σύστημα του νέου «Θόλου» που θα περάσει στα χέρια των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι το Barak MX της Israel Aerospace Industries. Οι πρώτες παραδόσεις τοποθετούνται μέσα στο 2027 και, εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές στο χρονοδιάγραμμα, είναι πιθανό τα πρώτα συστήματα να βρίσκονται στην Ελλάδα ακόμη και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.Το Barak MX θα αποτελέσει ουσιαστικά το πρώτο επιχειρησιακό «κομμάτι» της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας, για να ακολουθήσουν σταδιακά τα SPYDER της Rafael, ενώ τελευταίο στη σειρά των παραδόσεων αναμένεται να είναι το David’s Sling, το οποίο θα αναλάβει το ανώτερο και πλέον απαιτητικό στρώμα της αντιπυραυλικής και αντιβαλλιστικής άμυνας.Το συνολικό πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Με αφετηρία την 31η Αυγούστου 2026, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οδηγεί στα τέλη Ιουλίου 2029. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον τηρηθούν οι χρόνοι που έχουν συμφωνηθεί με την ισραηλινή πλευρά, έως το καλοκαίρι του 2029 η Ελλάδα θα πρέπει να έχει παραλάβει και αναπτύξει τα βασικά οπλικά συστήματα και τους αισθητήρες της «Ασπίδας του Αχιλλέα», έχοντας ταυτόχρονα ολοκληρώσει την εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού και, κυρίως, τη διασύνδεσή τους μέσα από το ενιαίο σύστημα Command and Control.Πηγή: IAI