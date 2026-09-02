Κόρη της Θήρας: Ένα αριστούργημα υπερφυσικού μεγέθους της ελληνικής αρχαιότητας αποκαλύπτεται

Η αρχαϊκή κόρη από λευκό ναξιώτικο μάρμαρο, ύψους 2,48μ. με τον σύμφυτο γόμφο ένθεσης στην βάση του, είναι σχεδόν ακέραιη Τον Αύγουστο τ...

















Η υπερφυσικού μεγέθους αρχαϊκή κόρη από λευκό ναξιώτικο μάρμαρο, ύψους 2,48μ. με τον σύμφυτο γόμφο ένθεσης στην βάση του, είναι σχεδόν ακέραιη. Το γλυπτό, από το οποίο λείπει μόνο η άκρη της μύτης και ο βραχίονας του λυγισμένου δεξιού χεριού, που ακουμπά στο στήθος, αποτελεί ένα από τα λιγοστά έργα της μεγάλης, σε λίθο, περίοπτης πρώιμης ελληνικής πλαστικής που διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας, η οποία εκφράζεται με τους αγαλματικούς τύπους του κούρου και της κόρης, τις αρχετυπικές αυτές εκφράσεις του κάλλους της εποχής.



Το άθικτο, σχεδόν, άγαλμα της ενδεδυμένης με μακρύ δωρικό πέπλο γυναικείας μορφής συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο τις γνώσεις μας για τον τύπο της κόρης στο β μισό του 7ου αι. π.Χ., καθώς η άρτια διατήρησή του αναδεικνύει τα τεχνοτροπικά του χαρακτηριστικά και την μοναδική καλλιτεχνική του αξία. Η υπερφυσικού μεγέθους αρχαϊκή κόρη από λευκό ναξιώτικο μάρμαρο, ύψους 2,48μ. με τον σύμφυτο γόμφο ένθεσης στην βάση του, είναι σχεδόν ακέραιη. Το γλυπτό, από το οποίο λείπει μόνο η άκρη της μύτης και ο βραχίονας του λυγισμένου δεξιού χεριού, που ακουμπά στο στήθος, αποτελεί ένα από τα λιγοστά έργα της μεγάλης, σε λίθο, περίοπτης πρώιμης ελληνικής πλαστικής που διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας, η οποία εκφράζεται με τους αγαλματικούς τύπους του κούρου και της κόρης, τις αρχετυπικές αυτές εκφράσεις του κάλλους της εποχής.Το άθικτο, σχεδόν, άγαλμα της ενδεδυμένης με μακρύ δωρικό πέπλο γυναικείας μορφής συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο τις γνώσεις μας για τον τύπο της κόρης στο β μισό του 7ου αι. π.Χ., καθώς η άρτια διατήρησή του αναδεικνύει τα τεχνοτροπικά του χαρακτηριστικά και την μοναδική καλλιτεχνική του αξία.











Συμπληρώνοντας παλαιότερα, της ίδιας περιόδου, ευρήματα, επίσης, από το νεκροταφείο της Αρχαίας Θήρας –τμήματα κόρης και κούρων στην πρωτοπόρα ναξιακή παράδοση, σε κακή, όμως, κατάσταση διατήρησης, αναδεικνύει επιπλέον την οικονομική ευμάρεια και τη διάθεση προβολής της θηραϊκής αριστοκρατίας της εποχής, καθώς και τις αισθητικές προτιμήσεις της και τη στενή επαφή της με το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.



Η ανασκαφική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής εύρεσης του αγάλματος για τον εντοπισμό της βάσης του ή την σύνδεσή του με συγκεκριμένη ταφή δεν απέδωσε επιπλέον σχετικά στοιχεία, ωστόσο η ερμηνεία του αγάλματος από τον ανασκαφέα ως επιτύμβιου γλυπτού θεωρείται ασφαλής, καθώς, εκτός των άλλων, βρέθηκε τοποθετημένο σε ύπτια θέση σε περιοχή αρχαϊκών ταφών, παραπλεύρως της αρχαίας λιθόστρωτης οδού, που διέσχιζε το νεκροταφείο οδηγώντας στην αρχαία πόλη.



Το μαρμάρινο άγαλμα της Κόρης, καθώς οι εργασίες της ανακαίνισης του Μουσείου προχωρούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος, βγαίνει από τις αρχαιολογικές αποθήκες και εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό από την Εφορεία Κυκλάδων σε περιοδική έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου 2022, από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.



Με την προσωρινή έκθεση του αγάλματος, τόσο οι Σαντορινιοί, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν αυτό το πρώιμο αριστούργημα αρχαιοελληνικής τέχνης ως προάγγελο της λειτουργίας ενός ακόμη εμβληματικής σημασίας μουσειακού χώρου στη Σαντορίνη. Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, η πολιτιστική κληρονομιά στο σύνολό της, καθιστούν τη Θήρα και κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό στη Μεσόγειο. Συμπληρώνοντας παλαιότερα, της ίδιας περιόδου, ευρήματα, επίσης, από το νεκροταφείο της Αρχαίας Θήρας –τμήματα κόρης και κούρων στην πρωτοπόρα ναξιακή παράδοση, σε κακή, όμως, κατάσταση διατήρησης, αναδεικνύει επιπλέον την οικονομική ευμάρεια και τη διάθεση προβολής της θηραϊκής αριστοκρατίας της εποχής, καθώς και τις αισθητικές προτιμήσεις της και τη στενή επαφή της με το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.Η ανασκαφική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής εύρεσης του αγάλματος για τον εντοπισμό της βάσης του ή την σύνδεσή του με συγκεκριμένη ταφή δεν απέδωσε επιπλέον σχετικά στοιχεία, ωστόσο η ερμηνεία του αγάλματος από τον ανασκαφέα ως επιτύμβιου γλυπτού θεωρείται ασφαλής, καθώς, εκτός των άλλων, βρέθηκε τοποθετημένο σε ύπτια θέση σε περιοχή αρχαϊκών ταφών, παραπλεύρως της αρχαίας λιθόστρωτης οδού, που διέσχιζε το νεκροταφείο οδηγώντας στην αρχαία πόλη.Το μαρμάρινο άγαλμα της Κόρης, καθώς οι εργασίες της ανακαίνισης του Μουσείου προχωρούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος, βγαίνει από τις αρχαιολογικές αποθήκες και εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό από την Εφορεία Κυκλάδων σε περιοδική έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου 2022, από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.Με την προσωρινή έκθεση του αγάλματος, τόσο οι Σαντορινιοί, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν αυτό το πρώιμο αριστούργημα αρχαιοελληνικής τέχνης ως προάγγελο της λειτουργίας ενός ακόμη εμβληματικής σημασίας μουσειακού χώρου στη Σαντορίνη. Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, η πολιτιστική κληρονομιά στο σύνολό της, καθιστούν τη Θήρα και κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό στη Μεσόγειο.

Η αρχαϊκή κόρη από λευκό ναξιώτικο μάρμαρο, ύψους 2,48μ. με τον σύμφυτο γόμφο ένθεσης στην βάση του, είναι σχεδόν ακέραιηΤον Αύγουστο του 2021, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων συμπλήρωσε το εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου Προϊστορικής Θήρας με την έκθεση «Θηραϊκές Τοιχογραφίες. Ο θησαυρός του Προϊστορικού Αιγαίου», με την οποία αποδόθηκε στο κοινό, για πρώτη φόρα, ολόκληρο το μοναδικής σημασίας σύνολο των συντηρημένων προϊστορικών τοιχογραφιών από το Ακρωτήρι.Ηδη είναι σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού η πλήρης ανακαίνιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας, το οποίο στεγάζει τα σπουδαία εκθέματα του νησιού από τους ιστορικούς χρόνους. Κεντρικό έκθεμα του, υπό ανακαίνιση, μουσείου προβλέπεται να αποτελέσει η Κόρη της Θήρας, ένα σπάνιο αριστούργημα της ελληνικής γλυπτικής του 7ου αιώνα π.Χ., η οποία ήρθε ανέλπιστα στο φως, τον Νοέμβριο 2000, κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης της Θήρας, στη νοτιοανατολική Σελλάδα, από τον Θηραίο αρχαιολόγο Χαράλαμπο Σιγάλα.