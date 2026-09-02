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Κρήτη: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 86 λαθρομετανάστες σε επιχειρήσεις του Λιμενικού νότια του νησιού

Σεπτεμβρίου 02, 2026

  Συνολικά 86 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό ...

 



Συνολικά 86 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, στην πρώτη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 37 επιβαίνοντες, πέντε ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης.

Σε δεύτερη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 49 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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