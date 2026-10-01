Χωρίς Ελλάδα και «Γαλάζιες Πατρίδες», αλλά με πολύ Ισραήλ, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας

Καί πάντα με το ΦΕΡΕΤΡΟ της τουρκίας έτοιμο στο κέντρο της αίθουσας συνεςδρίασης... Χωρίς αναφορά στην Ελλάδα ή στο νομοσχέδιο της «Γαλάζ...





Καί πάντα με το ΦΕΡΕΤΡΟ της τουρκίας έτοιμο στο κέντρο της αίθουσας συνεςδρίασης...





Χωρίς αναφορά στην Ελλάδα ή στο νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Το ανακοινωθέν του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία, τη Γάζα, τον Λίβανο, το Ιράν, το Ιράκ και την Υεμένη.Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα δεν έχει ενταχθεί ούτε στην ατζέντα για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφάλειας που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η διατύπωση για την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία η Άγκυρα κατηγορεί ότι συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το τουρκικό ανακοινωθέν, παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, επιχειρώντας να εμποδίσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Συμβούλιο καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει «συγκεκριμένα μέτρα» κατά της ισραηλινής κυβέρνησηςΑναλυτικά η ανακοίνωση:Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Κατά τη συνεδρίαση:1. Παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν με αποφασιστικότητα, σθένος και επιτυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κατά όλων των απειλών και κινδύνων για την εθνική μας ενότητα και ακεραιότητα, ιδίως εκείνων που προέρχονται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και DAESH, καθώς και σχετικά με τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.2. Αξιολογήθηκαν τα μέτρα που ελήφθησαν και η πρόοδος που επιτεύχθηκε προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία και μιας περιοχής χωρίς τρομοκρατία· επισημάνθηκε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, καθώς και για την ειρήνη και την ευημερία της περιοχής μας και των γειτόνων μας, θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.3. Συζητήθηκαν οι θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εδραίωση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, την επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα και τη διαδικασία ένταξης· επισημάνθηκε ότι η υποστήριξή μας προς τον συριακό λαό για την ανοικοδόμηση της χώρας του και την ενίσχυση των δεσμών του με τη διεθνή κοινότητα θα συνεχιστεί.4. Τονίστηκε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα του Ιράκ έχουν κρίσιμη σημασία για ολόκληρη την περιοχή· εκφράστηκε ικανοποίηση για τις προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης να ενισχύσει την κρατική κυριαρχία σε εθνικό επίπεδο, και επιβεβαιώθηκε η δέσμευσή μας για την προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράκ.5. Επισημάνθηκε ότι ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, από τη μία πλευρά, και του Ιράν, από την άλλη, έχει μετατραπεί σε έναν φαύλο κύκλο συνεχιζόμενων συγκρούσεων, προκαλώντας ευπάθειες στην περιοχή· τα μέρη κλήθηκαν να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να θέσουν τέλος στη διαμάχη, οι παγκόσμιες συνέπειες της οποίας γίνονται σταδιακά όλο και πιο σοβαρές.6. Επισημάνθηκε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση, παραλείποντας να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα και στο Λίβανο, συνεχίζει τις επιθέσεις της· η διεθνής κοινότητα κλήθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία παραβιάζει επίσης την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, σε μια προσπάθεια να παρεμποδίσει τη σταθερότητα στην περιοχή.7. Εξετάστηκε η τρέχουσα κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και οι επιθέσεις που στοχεύουν σε υποδομές πολιτών και ναυτιλιακές διαδρομές, και οι περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις τους· ενόψει των παρατηρούμενων ενδείξεων ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης και επέκτασης της σύγκρουσης, καλέστηκαν τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός.8. Υπογραμμίστηκε ότι η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων στην Υεμένη αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή, ιδίως για τις γειτονικές χώρες, και ότι η επίτευξη ηρεμίας —η οποία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια σταθερότητα— πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα χωρίς καθυστέρηση.