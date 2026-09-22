Ηλιούπολη: Αφού την επανέφεραν... Παραμένει διασωληνωμένη η διευθύντρια Γυμνασίου που έπαθε ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού

Διασωληνωμένη και σε καταστολή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία έχασε τις αισθ...



Το χρονικό



Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ηλιούπολη, όταν η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης περπατούσε στο δρόμο κατευθυνόμενη προς το δημοτικό σχολείο.



Ενώ περπατούσε, έχασε τις αισθήσεις της χωρίς ακόμη να έχει διευκρινισθεί αν χτυπήθηκε από κεραυνό -όπως ήταν η αρχική πληροφορία- ή αν κατέρρευσε λόγω του ισχυρού κρότου.



Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ ενώ μαζί με το πλήρωμα έφτασαν και ειδικά εκπαιδευμένοι διασώστες κάνοντας ΚΑΡΠΑ στην 50χρονη για να την επαναφέρουν. Στον Ερυθρό Σταυρό βρέθηκε και ο δήμαρχος Ηλιούπολης, κ. Στάθης Ψυρρόπουλος.

Διασωληνωμένη και σε καταστολή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος κεραυνού.Η 50χρονη γυναίκα πήγαινε στο δημοτικό σχολείο της περιοχής προκειμένου να παραλάβει το παιδί της.Σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Γιαννάκο ο οποίος μίλησε στον FLASH, οι γιατροί παρακολουθούν την κατάστασή της, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας της.«Η ασθενής υποβάλλεται σε μια σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Είναι διασωληνωμένη και αναμένουμε να δούμε αν θα ανταποκριθεί ο οργανισμός της μετά το σοβαρό περιστατικό. Η κατάσταση της είναι κρίσιμη», είπε ο κ. Γιαννάκος στον FLASH.Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κλινική της εικόνα καθώς είναι σημαντικό να αξιολογείται καθημερινά η πορεία της, μέσα από τα ευρήματα των εξετάσεων και την ανταπόκριση του οργανισμού της.