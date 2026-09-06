Κοζάνη: Στα αζήτητα ο νεκρός που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη κοντά σε Παλαιοημερολογίτικο Μοναστήρι – Είχε πεθάνει τον Ιούλιο

Το μυστήριο πίσω από την ταυτότητα του νεκρού άνδρα που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη το μεσημέρι της Κυριακής (06.09.2026) σε αγροτική περ...

Το μυστήριο πίσω από την ταυτότητα του νεκρού άνδρα που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη το μεσημέρι της Κυριακής (06.09.2026) σε αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη της Κοζάνης, προσπαθεί να λύσει η αστυνομία.Σύμφωνα με πληροφορίες για τον νεκρό, μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε καμία δήλωση από συγγενείς αγνοούμενου το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.Αυτό κάνει ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των αστυνομικών, οι οποίοι προσπαθούν με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει.Το άψυχο σώμα εικάζεται, βάσει της κατάστασης που βρέθηκε, ότι βρισκόταν στην περιοχή ήδη πριν από περίπου ένα μήνα.