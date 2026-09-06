Σαρωτική Νίκη του AfD στην Γερμανία! Με 44% Διπλασιάζει το ποσοστό του στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ!

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) οδεύει προς μια ιστορική εκλογική νίκη στο κρατίδιο της ανατολικής Γερμανίας Σαξονί...

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) οδεύει προς μια ιστορική εκλογική νίκη στο κρατίδιο της ανατολικής Γερμανίας Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με τα exit polls, σε ένα ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.Τα exit polls δίνουν στο AfD ποσοστό 44,5%, έναντι 20,8% που είχε λάβει το 2021. Αντίθετα, το CDU του Μερτς υποχωρεί στο 18,5%, από 37,1% το 2021, σε μια σημαντική οπισθοχώρηση για τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κυβερνούν το κρατίδιο από το 2002.Εάν τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται τη Δευτέρα, επιβεβαιώσουν ότι το AfD εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία, το κόμμα θα μπορούσε να σχηματίσει για πρώτη φορά περιφερειακή κυβέρνηση, σε μια εξέλιξη που θα αποτελούσε σεισμική αλλαγή στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας.Ωστόσο, δεδομένου ότι τα περισσότερα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του AfD, η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από το ποια άλλα κόμματα θα ξεπεράσουν το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο και από το εάν το CDU θα μπορέσει να σχηματίσει πλειοψηφικό συνασπισμό που θα εμποδίσει το AfD να αναλάβει την εξουσία.Η εκλογική επικράτηση του κόμματος στις εκλογές για την κυβέρνηση του κρατιδίου σηματοδοτεί ιστορική αλλαγή στη γερμανική πολιτική σκηνή, έπειτα από χρόνια συνεργασίας των υπόλοιπων κομμάτων προκειμένου να παραμείνει η άκρα δεξιά εκτός εξουσίας.Το AfD τάσσεται υπέρ του περιορισμού της μετανάστευσης, της αποχώρησης της Γερμανίας από το ευρώ και της αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία, την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης συσπειρώνεται γύρω από την Ουκρανία.Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών έχει χαρακτηρίσει το AfD «εξτρεμιστικό δεξιό» κόμμα.Η νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί τη σημαντικότερη εκλογική επιτυχία στην 13χρονη ιστορία του AfD, σε μια περίοδο έντονης δυσαρέσκειας για την αντιδημοφιλή ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να επαναφέρει σε τροχιά ανάπτυξης τη γερμανική οικονομία, που παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις.Η επικράτηση του AfD αποτελεί επίσης συμβολικό πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς, καθώς το κεντροδεξιό κόμμα του βρίσκεται στην εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ εδώ και 24 χρόνια.