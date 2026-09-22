Κρήτη: Μπήκαν στον στάβλο τη νύχτα και πήραν όλα τα ζώα – Δεν άφησαν ούτε την κλωσσού

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες εισέβαλαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και του αφαίρεσαν όλα τα ζώα που διατηρούσε, με 10 κρεατόπουλ...





Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες εισέβαλαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και του αφαίρεσαν όλα τα ζώα που διατηρούσε, με 10 κρεατόπουλα, 15 όρνιθες αυγοπαραγωγής, δύο κούβους και μια κλωσσού να κάνουν «φτερά».Ο ίδιος ανέφερε πως τα ζώα τα φρόντιζε καθημερινά και με πολύ κόπο και περιέγραψε την αγανάκτησή του αλλά και τη στεναχώρια του.Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεσε θύμα ζωοκλοπής, καθώς πριν από περίπου δύο μήνες άγνωστοι του είχαν αφαιρέσει 25 κουνέλια από το ίδιο σημείο.Ο Κ. Ζωγραφάκης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα συνεχόμενα περιστατικά παραβατικότητας που όπως υποστηρίζει αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των χωριών.