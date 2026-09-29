Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανάπτυξη δυνάμεων σε Έβρο, νησιά, θάλασσα και αέρα

Σε πλήρη επιφυλακή τέθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», που περιλάμβανε αιφνιδιαστική ενεργοποίηση μονάδων, ...



Κατά τη διάρκεια των σεναρίων της άσκησης ενεργοποιήθηκαν μονάδες με εξαιρετικά περιορισμένους χρόνους αντίδρασης, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και εντός πέντε λεπτών. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων μετακινήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.



Μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν ήταν η άμεση επιβίβαση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, η ενίσχυση και επάνδρωση μικρών νησιωτικών σχηματισμών και βραχονησίδων, αλλά και νυχτερινές επιχειρησιακές ασκήσεις ανακατάληψης.



Την ίδια ώρα, οι χερσαίες δυνάμεις στον Έβρο και στα νησιά τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις δραστηριότητες υποστήριξης των επιχειρησιακών απαιτήσεων.



Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σε διακλαδικό επίπεδο, με τη συμμετοχή διαφορετικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα γρήγορης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων.

Σε πλήρη επιφυλακή τέθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», που περιλάμβανε αιφνιδιαστική ενεργοποίηση μονάδων, μέσων και προσωπικού σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Στόχος ήταν να δοκιμαστεί στην πράξη η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η ταχύτητα αντίδρασης και η δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων όπου απαιτηθεί.