Τρόμος για ζευγάρι ηλικιωμένων στις Σέρρες: Ληστές εισέβαλαν στον σπίτι τους την ώρα που κοιμόντουσαν

Αντιμέτωπο με τρεις ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι τους βρέθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας Σερρών. Σύμφωνα με πλ...



Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε εχθές στις 2.30 τα ξημερώματα, την ώρα που το αντρόγυνο κοιμόταν.



Οι τρεις δράστες οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους φαίνεται πως κατάφεραν να «μπουκάρουν» στην μονοκατοικία παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα.



Στην προσπάθειά τους να βρουν χρήματα και κοσμήματα αξίας, οι δράστες φαίνεται πως απείλησαν με κατσαβίδι τον 79χρονο άντρα και την 78χρονη σύζυγό του, ενώ κατάφεραν και χτυπήματα στον ηλικιωμένο.



Τελικά, κατάφεραν να αρπάξουν 500 ευρώ που βρήκαν σε μετρητά και ένα χρυσό κόσμημα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.



Μετά την βίαιη ληστεία ο 79χρονος που δέχθηκε επίθεση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.



Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες.

Αντιμέτωπο με τρεις ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι τους βρέθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας Σερρών.