«Εδώ σφυρί, καλεί δρεπάνι»... Όταν οι πράκτορες της ΣΤΑΖΙ φόραγαν τα τούλια κι έκαναν τις μπαλαρίνες!

Ηταν μία από τις πιο φοβερές και κατασταλτικές μυστικές υπηρεσίες της αστυνομίας στον κόσμο. Και είναι δύσκολο να φανταστούμε πράκτορες τη...





Ηταν μία από τις πιο φοβερές και κατασταλτικές μυστικές υπηρεσίες της αστυνομίας στον κόσμο. Και είναι δύσκολο να φανταστούμε πράκτορες της Στάζι να φοράνε κοντές φούστες από τούλι και να κάνουν τις μπαλαρίνες.



Αλλά μια συλλογή από φωτογραφίες που ανακάλυψε προσφάτως στο Βερολίνο ο καλλιτέχνης Ζίμον Μένερστα αρχεία της Στάζι, αποκαλύπτει μια πλευρά της ζωής των μυστικών πρακτόρων της που ήταν άγνωστη μέχρι σήμερα.



Ψάχνοντας, επί δύο χρόνια, για πρώην εμπιστευτικές πληροφορίες για το βιβλίο του «Ακρως απόρρητο: Εικόνες από τα Αρχεία της Στάζι», ο Μένερ βρήκε μια σειρά από φωτογραφίες που τεκμηριώνουν τις εξωτικές μεταμφιέσεις των πρακτόρων της Στάζι.



Αυτές οι εικόνες μάς επιτρέπουν να «κατασκοπεύσουμε τους κατασκόπους», όπως λέει ο Μένερ.



Μερικές από τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν στη διάρκεια ενός σεμιναρίου της Στάζι, με θέμα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταμφιέζονται οι πράκτορες για τη δουλειά.



Μερικά από τα τρυκ που χρησιμοποιούσαν είναι πολύ κωμικά: χρυσοί σκελετοί γυαλιών ηλίου, ψεύτικα μουστάκια και μια ποικιλία από γελοία καπέλα.



Ο περίεργος τύπος με την κόκκινη καμπαρντίνα και το τεράστιο κολάρο της δεκαετίας του '70 υποτίθεται ότι φοράει μια αθλητική μεταμφίεση, η οποία περιγράφεται από τη Στάζι σαν «αγόρι της μαμάς με έναν αθώο αέρα».



Ο πράκτορας που στέκεται στην άκρη του δρόμου με ένα σακίδιο είναι, υποτίθεται, φτωχός φοιτητής που κάνει οτοστόπ.



Αλλά αυτές οι μεταμφιέσεις δεν γίνονταν αμιγώς για λόγους κατασκοπείας.



Ο Μένερ ανακάλυψε επίσης μια σειρά από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο πάρτι γενεθλίων ενός ισχυρού αξιωματούχου της Στάζι.



Οι καλεσμένοι έπρεπε να πάνε μεταμφιεσμένοι σαν μέλη των πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονταν υπό την ιδιαίτερη παρακολούθηση της Στάζι, συμπεριλαμβανομένων αθλητών, ακτιβιστών για την ειρήνη με κονκάρδες, και ανθρώπων της εκκλησίας με θρησκευτικά ενδύματα.



Παρά τη φοβερή και τρομερή φήμη τους, οι μυστικοί πράκτορες της κομμουνιστικής πρώην Ανατολικής Γερμανίας συμμετείχαν σε παιδαριώδη φανταχτερά πάρτι μεταμφιεσμένων. Κάποιοι έφτασαν να φοράνε κοντές φούστες από τούλι, σε μια προσπάθεια να μοιάζουν με μπαλαρίνες.



Η Στάζι είναι το όνομα με το οποίο ήταν γνωστό το «Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας» (Ministerium für Staatssicherheit) της Ανατολικής Γερμανίας. Ιδρύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1950 και στεγαζόταν σε ένα τεράστιο κτίριο στο Λίχτενμπεργκ του Βερολίνου, το οποίο έχει γίνει σήμερα μουσείο.



Η μυστική αστυνομία του Χίτλερ

Ιστορικοί λένε ότι η Στάζι χτίστηκε επάνω στα θεμέλια της μυστικής αστυνομίας του Χίτλερ, οι υπάλληλοι της οποίας είχαν προσληφθεί από τις τάξεις του πρώην προσωπικού της Γκεστάπο.



Χρησιμοποιούσε πληροφοριοδότες ανάμεσα σε όλον τον πληθυσμό, τοποθετούσε «κοριούς» σε σπίτια απλών πολιτών και άνοιγε επιστολές του ταχυδρομείου για να κατασκοπεύει, να παρενοχλεί και να ανατρέπει τις δραστηριότητες αντιφρονούντων.



Είναι κοινό μυστικό ότι στη Γερμανία υπάρχουν, σήμερα, αρκετές χιλιάδες από τους πρώην πληροφοριοδότες της Στάζι. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος ο αριθμός των ανθρώπων που συνεργάζονταν επίσημα ή ανεπίσημα με τη μυστική αστυνομία έφτανε τις 100.000.



Γερμανοί πολιτικοί δηλώνουν, ανήσυχοι, ότι πολλοί από αυτούς έχουν αναλάβει θέσεις με πολιτική επιρροή. Αλλά μια συλλογή από φωτογραφίες που ανακάλυψε προσφάτως στο Βερολίνο ο καλλιτέχνης Ζίμον Μένερστα αρχεία της Στάζι, αποκαλύπτει μια πλευρά της ζωής των μυστικών πρακτόρων της που ήταν άγνωστη μέχρι σήμερα.Ψάχνοντας, επί δύο χρόνια, για πρώην εμπιστευτικές πληροφορίες για το βιβλίο του «Ακρως απόρρητο: Εικόνες από τα Αρχεία της Στάζι», ο Μένερ βρήκε μια σειρά από φωτογραφίες που τεκμηριώνουν τις εξωτικές μεταμφιέσεις των πρακτόρων της Στάζι.Αυτές οι εικόνες μάς επιτρέπουν να «κατασκοπεύσουμε τους κατασκόπους», όπως λέει ο Μένερ.Μερικές από τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν στη διάρκεια ενός σεμιναρίου της Στάζι, με θέμα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταμφιέζονται οι πράκτορες για τη δουλειά.Μερικά από τα τρυκ που χρησιμοποιούσαν είναι πολύ κωμικά: χρυσοί σκελετοί γυαλιών ηλίου, ψεύτικα μουστάκια και μια ποικιλία από γελοία καπέλα.Ο περίεργος τύπος με την κόκκινη καμπαρντίνα και το τεράστιο κολάρο της δεκαετίας του '70 υποτίθεται ότι φοράει μια αθλητική μεταμφίεση, η οποία περιγράφεται από τη Στάζι σαν «αγόρι της μαμάς με έναν αθώο αέρα».Ο πράκτορας που στέκεται στην άκρη του δρόμου με ένα σακίδιο είναι, υποτίθεται, φτωχός φοιτητής που κάνει οτοστόπ.Αλλά αυτές οι μεταμφιέσεις δεν γίνονταν αμιγώς για λόγους κατασκοπείας.Ο Μένερ ανακάλυψε επίσης μια σειρά από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο πάρτι γενεθλίων ενός ισχυρού αξιωματούχου της Στάζι.Οι καλεσμένοι έπρεπε να πάνε μεταμφιεσμένοι σαν μέλη των πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονταν υπό την ιδιαίτερη παρακολούθηση της Στάζι, συμπεριλαμβανομένων αθλητών, ακτιβιστών για την ειρήνη με κονκάρδες, και ανθρώπων της εκκλησίας με θρησκευτικά ενδύματα.Παρά τη φοβερή και τρομερή φήμη τους, οι μυστικοί πράκτορες της κομμουνιστικής πρώην Ανατολικής Γερμανίας συμμετείχαν σε παιδαριώδη φανταχτερά πάρτι μεταμφιεσμένων. Κάποιοι έφτασαν να φοράνε κοντές φούστες από τούλι, σε μια προσπάθεια να μοιάζουν με μπαλαρίνες.Η Στάζι είναι το όνομα με το οποίο ήταν γνωστό το «Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας» (Ministerium für Staatssicherheit) της Ανατολικής Γερμανίας. Ιδρύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1950 και στεγαζόταν σε ένα τεράστιο κτίριο στο Λίχτενμπεργκ του Βερολίνου, το οποίο έχει γίνει σήμερα μουσείο.Η μυστική αστυνομία του ΧίτλερΙστορικοί λένε ότι η Στάζι χτίστηκε επάνω στα θεμέλια της μυστικής αστυνομίας του Χίτλερ, οι υπάλληλοι της οποίας είχαν προσληφθεί από τις τάξεις του πρώην προσωπικού της Γκεστάπο.Χρησιμοποιούσε πληροφοριοδότες ανάμεσα σε όλον τον πληθυσμό, τοποθετούσε «κοριούς» σε σπίτια απλών πολιτών και άνοιγε επιστολές του ταχυδρομείου για να κατασκοπεύει, να παρενοχλεί και να ανατρέπει τις δραστηριότητες αντιφρονούντων.Είναι κοινό μυστικό ότι στη Γερμανία υπάρχουν, σήμερα, αρκετές χιλιάδες από τους πρώην πληροφοριοδότες της Στάζι. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος ο αριθμός των ανθρώπων που συνεργάζονταν επίσημα ή ανεπίσημα με τη μυστική αστυνομία έφτανε τις 100.000.Γερμανοί πολιτικοί δηλώνουν, ανήσυχοι, ότι πολλοί από αυτούς έχουν αναλάβει θέσεις με πολιτική επιρροή.



Το Βρανδεμβούργο ήταν ένα από τα πέντε κρατίδια της πρώην DDR που ζήτησε να ψηφιστεί νόμος για πλήρη διαφάνεια.



Το κοινοβούλιο του Βρανδεμβούργου



«Ηταν καιρός το κοινοβούλιο του Βραδεμβούργου να θεσπίσει έναν τέτοιο νόμο και να θέσει αυτή την ερώτηση» λέει η βουλευτής Λίντα Τόιτεμπεργκ.



Τις περισσότερες υποψίες συγκεντρώνουν ακροαριστερά κόμματα και όχι αδικαιολόγητα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μέλη τους παρείχαν πληροφορίες στη Στάζι.



Η Μαριάν Μπίρτλερ, επικεφαλής της υπηρεσίας η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση όλων των εγγράφων της Στάζι, δήλωσε ότι με αυτόν τον νόμο «ελπίζουμε πως θα βρεθούν όσοι βοηθούσαν τη δικτατορία στο Βρανδεμβούργο».



Η εφημερίδα «Financial Times Deutschland» δημοσίευσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 17.000 δημόσιοι υπάλληλοι στη Γερμανία ήταν κάποτε πληροφοριοδότες της Στάζι. Το «Spiegel» έγραψε ότι η έρευνα αυτή αναμένεται να διαρκέσει πολλά χρόνια ακόμη.



Περίπου 2,8 εκατομμύρια Γερμανοί έχουν ζητήσει να δουν τον φάκελό τους στη Στάζι.

