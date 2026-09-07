Λιναρόσπορος: Η ισχυρότατη αντικαρκινική και αντιοξειδωτική τροφή - Πώς τον εντάσσουμε στη διατροφή μας

Σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα στην καλή υγεία μας, προσφέρει μία παλιά τροφή, την οποία ωστόσο ανακαλύψαμε μόλις πρόσφατα εκ νέου. Καλλ...

Σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα στην καλή υγεία μας, προσφέρει μία παλιά τροφή, την οποία ωστόσο ανακαλύψαμε μόλις πρόσφατα εκ νέου. Καλλιέργειες του σπόρου του λιναριού, αναφέρονται σε αρχαία Αίγυπτο και Κίνα, ενώ ο μύθος θέλει τον Καρολομάγνο τον Μέγα, να… ταΐζει τους έμπιστούς του τον 8ο αιώνα με λιναρόσπορο, φροντίζοντας έτσι για την καλή υγεία τους.Συγκεκριμένα οι λιγνάνες, όπως αναφέρει η κυρία Ευθυμία Δέδε, Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, ΒSc Επιστημονική Διευθύντρια Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολικού Ελέγχου ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, περιέχονται, μεταξύ άλλων, σε όσπρια και δημητριακά, με τη διαφορά ότι στο λιναρόσπορο βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες (από 75 έως 800 φορές μεγαλύτερη αναλογία). Είναι φυσικά αντιοξειδωτικά και λειτουργούν και σαν φυτοοιστρογόνα. Καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό και παρουσιάζουν πολύ σημαντική αντικαρκινική δράση αφού μπλοκάρουν τη λειτουργία ενζύμων που εμπλέκονται στο σχηματισμό των καρκινικών όγκων. Προστατεύουν τις γυναίκες από τον καρκίνο του στήθους και τους άντρες από την εμφάνιση προστάτη.Ο λιναρόσπορος λοιπόν είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά της φύσης, σημαντικότερο ακόμα και από τα μούρα και τα λαχανικά.Ο σπόρος του λιναριού είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, διαλυτής και αδιάλυτης μορφής. Οι ίνες που διαλύονται με το νερό, βοηθούν στην πτώση της χοληστερίνης και των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, ενώ η αδιάλυτη μορφή φυτική ίνας ενισχύει τη σωστή λειτουργία του εντέρου. Τέλος, επειδή ένα μόνο κουταλάκι λιναρόσπορου περιέχει 8 γραμμάρια φυτικές ίνες, καλό είναι όταν πρώτο-εντάξετε τον σπόρο αυτό στη διατροφή σας, να φροντίσετε να το κάνετε σταδιακά, ξεκινώντας για παράδειγμα με μισό κουταλάκι την ημέρα για να αποφύγετε τυχόν πρήξιμο.Τα Ω-3 λιπαρά οξέα, συμβάλλουν σημαντικά στην υγεία της καρδιάς με πολλούς τρόπους, ενώ είναι γνωστό πως δεν τα παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν να τα αποκτήσει είναι μέσω τροφών όπως είναι ο λιναρόσπορος. Η αντιφλεγμονώδης δράση των Ω-3 είναι δεδομένη και διόλου αμελητέα αν και τα Ω-3 λιπαρά του λιναρόσπορου δεν είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνα που λαμβάνουμε από τα ψάρια, γι” αυτό καλό είναι να μην περιορίζεστε στις επιλογές σας.Ο συνεργασία των τριών βασικών θρεπτικών στοιχείων στο λιναρόσπορο, είναι ο κύριος λόγος που θεωρείται μια από τις πιο θρεπτικές τροφές της φύσης.Ο λιναρόσπορος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αρτοσκευασμάτων όπως μπισκότα, κέικ, ψωμί πολύσπορο, κουλούρια και άλλα.Προσθέστε λιναρόσπορο στα δημητριακά σας ή στη βρώμη στο πρωινό.Προσθέστε ένα κουταλάκι αλεσμένου λιναρόσπορου στη μουστάρδα ή στη μαγιονέζα που αλείφετε σε σάντουιτς σε ένα γεύμα.Μίγμα λιναρόσπορου σε χυμό ή smoothies.Πασπαλίστε σε σαλάτες ή σούπες.Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας αλεσμένο λιναρόσπορο στο γιαούρτι σας.Προσθήκη λιναριού σε σάλτσες ντομάτας ή κατσαρόλας.Προσθήκη λιναρόσπορου σε κεφτέδες ή ρολό.