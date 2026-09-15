Πρώην ανώτερο στέλεχος της Μοσάντ: «Το Ισραήλ οφείλει να προσφέρει ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία με αντάλλαγμα μια φανερή και άμεση ειρήνη»

Ο Οντέντ Αϊλάμ, πρώην ανώτερο στέλεχος της Μοσάντ και ερευνητής στο Κέντρο Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ (JCFA), υποσ...

Ο Οντέντ Αϊλάμ, πρώην ανώτερο στέλεχος της Μοσάντ και ερευνητής στο Κέντρο Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ (JCFA), υποστηρίζει ότι η πίεση που ασκείται στη Σαουδική Αραβία από το Ιράν και τους Χούτι δημιουργεί ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας για το Ισραήλ.Σύμφωνα με τον Αϊλάμ, το Ισραήλ θα μπορούσε να προσφέρει στο Ριάντ πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, αεράμυνα, προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και επιχειρησιακές δυνατότητες απέναντι στις απειλές που προέρχονται από την Υεμένη.Ως αντάλλαγμα, ο Αϊλάμ προτείνει να μην απαιτηθούν ούτε μυστικοί δεσμοί ούτε υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά «χειροπιαστή ισραηλινή ασφάλεια έναντι μιας φανερής, υπογεγραμμένης και άμεσης ειρήνης».Το Ισραήλ, υποστηρίζει ο ίδιος, πρέπει να μετατραπεί στην «ασπίδα» που θα αποδείξει στη Σαουδική Αραβία ποιος σπεύδει προς βοηθεία της όταν η απειλή γίνεται πραγματική.