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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΕΠΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ... Τρεις Μπογιατζήδες, Ενας ΕΛΛΗΝΑΣ, Ενας Γερμανός κι ένας Αλβανός πάνε στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!

Σεπτεμβρίου 05, 2026

Τρεις μπογιατζήδες – ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας πέθαναν και πήγαν στον Παράδεισο. Ο Άγιος Πέτρος τους άνοιξε την πόρτα. -...




Τρεις μπογιατζήδες – ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας πέθαναν και πήγαν στον Παράδεισο. Ο Άγιος Πέτρος τους άνοιξε την πόρτα. -Καλώς τα παιδιά. Επιτέλους ήρθαν και τρεις χρήσιμοι άνθρωποι. Ρε παιδιά, θέλω να βάψω την πόρτα του Παράδεισου.

– Για πες μου, λέει του Αλβανού, πόσα θέλεις για να τη βάψεις; – 600 ευρώ, λέει ο Αλβανός. – 600; Πώς τα λογάριασες; – 400 για μένα και 200 τα υλικά.­­ – Εσύ, λέει του Γερμανού, πόσα θέλεις; – 900 ευρώ: 300 για μένα, 300 στην εφορία και 300 τα υλικά. – Και εσύ, λέει του Έλληνα, πόσα θέλεις;




– 3.000 ευρώ Άγιε Πέτρο­­
– 3.000; Τρελός είσαι; Πώς τα λογάριασες;
– Άγιε Πέτρο, έλα πιο κοντά να μην μας ακούν.

Ο Άγιος Πέτρος πήγε κοντά του και ο Έλληνας του ψιθυρίζει: Άκουσε να δεις:

«1.000 για σένα, 1.000 για μένα, 400 στο Γερμανό για να το βουλώσει και 600 θα δώσουμε στον Αλβανό για να βάψει την πόρτα…»


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