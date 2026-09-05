Εκατοντάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές έκλεισαν το λιμάνι του Ντόβερ σε διαμαρτυρία κατά των λαθρομεταναστών

Η αστυνομία του Κεντ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «περιστατικό δημόσιας τάξης», με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο και να «συνομιλούν με τους διαδηλωτές».Διαμαρτυρία κατά των μεταναστευτικών ροών στη ΜάγχηΣύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η κινητοποίηση φέρεται να συνδέεται με διαμαρτυρία κατά των μεταναστών που φτάνουν στις βρετανικές ακτές με μικρές βάρκες από τη Γαλλία.Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκεται η ακροδεξιά ομάδα Patriot Platform, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιούνιο από τον Ντάνι Τόμας, συνεργάτη του γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.Ο Τόμας έχει περιγράψει την οργάνωση ως «κίνημα αντίστασης», υποστηρίζοντας ότι έχει προσελκύσει χιλιάδες υποστηρικτές, ενώ στο παρελθόν έχει καλέσει τα μέλη της σε «άμεση δράση» και «παρουσία στους δρόμους».Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια την ομάδα για την κινητοποίηση.«Περίπου 300 άτομα» στο σημείο – Μπλοκαρισμένες όλες οι προσβάσειςΒίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν δεκάδες ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα να στέκονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ομάδα έφτασε στην περιοχή περίπου στις 06:45 το πρωί. Ο οδηγός Νέιθαν Ντίτσμπερν δήλωσε ότι εκτιμά πως στο σημείο βρίσκονταν περίπου 300 άνδρες.«Έχουν αποκλείσει κάθε είσοδο και έξοδο της περιοχής του λιμανιού του Ντόβερ, ενώ κλειστή είναι και η Jubilee Way. Αυτό θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στα πλοία», ανέφερε.Το λιμάνι του Ντόβερ επιβεβαίωσε ότι η κινητοποίηση επηρεάζει «όλες τις διαδρομές» προς και από το λιμάνι, αλλά και την κυκλοφορία στην πόλη.«Το περιστατικό επηρεάζει όλες τις εισόδους και εξόδους από το λιμάνι και την πόλη. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την αστυνομία του Κεντ για να κατανοήσουμε την κατάσταση», ανέφερε η διοίκηση του λιμανιού.