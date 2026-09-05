Εκατοντάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές έκλεισαν το λιμάνι του Ντόβερ σε διαμαρτυρία κατά των λαθρομεταναστών

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Ντόβερ στη Βρετανία, όταν εκατοντάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπ...
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Ντόβερ στη Βρετανία, όταν εκατοντάδες μαυροφορεμένοι διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα μπλόκαραν τους δρόμους γύρω από τον τερματικό σταθμό των πλοίων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Οι συγκεντρωμένοι, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μαύρες κουκούλες, συγκεντρώθηκαν στις εισόδους και εξόδους του λιμανιού, εμποδίζοντας την κίνηση οχημάτων προς και από τις ακτοπλοϊκές εγκαταστάσεις που συνδέουν τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη.
🇬🇧🚨 BREAKING: 3-400 men in BLACK BLOC have turned up to DOVER PORT.— VoxPopuli (@vpopulimedia) September 5, 2026
Something BIG is happening. pic.twitter.com/ueqZhmHVnC
Η αστυνομία του Κεντ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «περιστατικό δημόσιας τάξης», με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο και να «συνομιλούν με τους διαδηλωτές».
300 patriotic men shut down the port of #dover, causing huge tailbacks & possible millions of pounds in damages. Will they stand their ground when the filth come down heavy? Riots? #england #UK #scotland #wales #ulster #france #germany #spain #ceuta #poland #europe pic.twitter.com/ieOt1a4wR6— Northumberland Outdoors (@Outdoorgrows) September 5, 2026
Διαμαρτυρία κατά των μεταναστευτικών ροών στη ΜάγχηΣύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η κινητοποίηση φέρεται να συνδέεται με διαμαρτυρία κατά των μεταναστών που φτάνουν στις βρετανικές ακτές με μικρές βάρκες από τη Γαλλία.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκεται η ακροδεξιά ομάδα Patriot Platform, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιούνιο από τον Ντάνι Τόμας, συνεργάτη του γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.
Ο Τόμας έχει περιγράψει την οργάνωση ως «κίνημα αντίστασης», υποστηρίζοντας ότι έχει προσελκύσει χιλιάδες υποστηρικτές, ενώ στο παρελθόν έχει καλέσει τα μέλη της σε «άμεση δράση» και «παρουσία στους δρόμους».
Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια την ομάδα για την κινητοποίηση.
«Περίπου 300 άτομα» στο σημείο – Μπλοκαρισμένες όλες οι προσβάσειςΒίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν δεκάδες ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα να στέκονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ομάδα έφτασε στην περιοχή περίπου στις 06:45 το πρωί. Ο οδηγός Νέιθαν Ντίτσμπερν δήλωσε ότι εκτιμά πως στο σημείο βρίσκονταν περίπου 300 άνδρες.
«Έχουν αποκλείσει κάθε είσοδο και έξοδο της περιοχής του λιμανιού του Ντόβερ, ενώ κλειστή είναι και η Jubilee Way. Αυτό θα προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στα πλοία», ανέφερε.
Το λιμάνι του Ντόβερ επιβεβαίωσε ότι η κινητοποίηση επηρεάζει «όλες τις διαδρομές» προς και από το λιμάνι, αλλά και την κυκλοφορία στην πόλη.
«Το περιστατικό επηρεάζει όλες τις εισόδους και εξόδους από το λιμάνι και την πόλη. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την αστυνομία του Κεντ για να κατανοήσουμε την κατάσταση», ανέφερε η διοίκηση του λιμανιού.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.