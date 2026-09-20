Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και διέπρατταν απάτες στην Αττική, δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο 19χρονων για απάτες και κλοπές το μεσημέρι του Σαββάτου (19/9) σε περιοχή της Αττικής η Αστυνομία. Μάλιστα, οι αστυνομικο...



Όπως διαπιστώθηκε από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. οι δύο νεαροί αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες και κλοπές με το πρόσχημα «υπαλλήλου εταιρείας τηλεπικοινωνιών».



Η οργάνωση λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και δράση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, με σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.



Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωσηΕιδικότερα, για να πετύχουν τον σκοπό τους τηλεφωνούσαν σε πολλά υποψήφια θύματα, παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και επικαλούνταν προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ραδιενέργειας με επικείμενο κίνδυνο για τη ζωή τους, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και χρυσαφικά και να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή έξω από το σπίτι τους. Στη συνέχεια άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.



Ως προς τους ρόλους τους, η δομή της εγκληματικής οργάνωσης περιλάμβανε διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες τους για την παραλαβή ή αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών.



Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη μία περίπτωση με το ίδιο modus operandi, η οποία έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου σε περιοχή της Αττικής.



Επιπλέον, ο ένας εκ των συλληφθέντων χρησιμοποιούσε το όχημά του ως «επιχειρησιακό όχημα» της εγκληματικής οργάνωσης για τη μετάβαση των «εισπρακτόρων» στα σπίτια των θυμάτων.



Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα επιβατικό όχημα και κινητά τηλέφωνα.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την τυχόν εμπλοκή αυτών και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε συναφείς αξιόποινες πράξεις, καθώς και για τον προσδιορισμό του συνολικού ύψους της προκληθείσας ζημίας, συνεχίζεται.

Στη σύλληψη δύο 19χρονων για απάτες και κλοπές το μεσημέρι του Σαββάτου (19/9) σε περιοχή της Αττικής η Αστυνομία. Μάλιστα, οι αστυνομικοί τους έπιασαν την ώρα που επιχειρούσαν να παραλάβουν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ από το σπίτι μιας γυναίκας «θύμα».