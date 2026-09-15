Ειρήνη Παπά: Όταν έψαλε «Τη Υπερμάχω» μέσα στην Αγία Σοφία - Δείτε βίντεο

Η Ειρήνη Παπά εψαλλε το «Τη Υπερμάχω» μέσα στην Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια μιας εκπομπής την δεκαετίας του 1983. Συγκεκρι...



Συγκεκριμένα, μπήκε στην Αγιά Σοφιά και έψαλε κρυφά «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» λίγο πριν το Πάσχα του 1983. Τότε ταξίδεψε μαζί με τον Κώστα Χαρδαβέλλα στην Κωνσταντινούπολη για την εκπομπή «Ρεπόρτερς» της ΕΡΤ. Το σχέδιο τους τολμηρό και επικίνδυνο όμως στέφθηκε με επιτυχία.



Φόρεσε ένα κόκκινο μαντήλι στο κεφάλι της που έκανε ακόμα πιο επιβλητική την παρουσία της και άρχισε να ψέλνει το «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ», τον βυζαντινό ύμνο που είχε να ακουστεί από την Άλωση της Πόλης. Η σκηνή ανατριχιαστική. Και όπως ακούγεται αργότερα να δηλώνει η ίδια στον Κώστα Χαρδαβέλλα, ήταν σαν «να νικάει κανείς, χωρίς να νικάει με τα πράγματα».





Η Ειρήνη Παπά εψαλλε το «Τη Υπερμάχω» μέσα στην Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια μιας εκπομπής την δεκαετίας του 1983.