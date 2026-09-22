Το Ισραήλ φοβάται ότι η ανασυγκρότηση του συριακού στρατού μπορεί να δημιουργήσει μια νέα περιφερειακή δύναμη

Η εφημερίδα Jerusalem Post, επικαλούμενη εκτιμήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, αναφέρει ότι η Δαμασκός διοχετεύει πόρους προς τη...

Η εφημερίδα Jerusalem Post, επικαλούμενη εκτιμήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, αναφέρει ότι η Δαμασκός διοχετεύει πόρους προς την επέκταση των ενόπλων δυνάμεών της και την απόκτηση οπλικών συστημάτων.Το Ισραήλ εξετάζει με αυξανόμενη προσοχή τις προσπάθειες της Συρίας να ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της, με τις εκτιμήσεις ασφαλείας να προειδοποιούν ότι ο Πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σάραα ενδέχεται να θέτει τα θεμέλια για έναν μεγάλο τακτικό στρατό, με δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ την υπεράσπιση της νεοσυσταθείσας κυβέρνησής του.Η Jerusalem Post, επικαλούμενη εκτιμήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, σημειώνει ότι η Δαμασκός κατευθύνει πόρους για την διεύρυνση των ενόπλων δυνάμεών της και την προμήθεια οπλικών συστημάτων, καθώς αναδιοργανώνει τον στρατό μετά από χρόνια σύγκρουσης.Η ισραηλινή εκτίμηση παρουσιάζει αυτή την ενίσχυση ως μια δυνητική μακροπρόθεσμη στρατηγική πρόκληση, υποστηρίζοντας ότι ένας ισχυρότερος συριακός στρατός θα μπορούσε τελικά να εξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη περιφερειακή στρατιωτική δύναμη και όχι απλώς σε έναν βραχίονα ασφαλείας του νέου κράτους.Μία από τις κύριες ανησυχίες είναι η ανασυγκρότηση των συριακών χερσαίων δυνάμεων.Ο στρατός αναπτύσσει σχηματισμούς σε επίπεδο λόχου, τάγματος και ταξιαρχίας, ενώ ενδέχεται να συγκροτηθούν και μεραρχίες καθώς η δύναμη θα διευρύνεται.Συριακά στρατεύματα έχουν ήδη πραγματοποιήσει ασκήσεις σε επίπεδο ταξιαρχίας, αν και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η τρέχουσα επιχειρησιακή τους ετοιμότητα παραμένει περιορισμένη.Ισραηλινές πηγές ασφαλείας που επικαλείται η Post ανέφεραν ότι ο Αλ-Σάραα θα μπορούσε τελικά να επιδιώξει τη δυνατότητα χρήσης στρατιωτικής βίας πέραν των συνόρων της Συρίας.Επισήμαναν συγκεκριμένα τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τις φιλοϊρανικές σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ ως πιθανούς στόχους, εάν οι συνθήκες επιτρέψουν τελικά μια τέτοια ενέργεια.Οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η Δαμασκός ενδέχεται να περιμένει έναν συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω προόδου στην ανασυγκρότηση των συριακών ενόπλων δυνάμεων και μιας πιθανής μείωσης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Ιράκ.Ένα τέτοιο σενάριο θα σηματοδοτούσε μια σημαντική καμπή στη μεταπολεμική τροχιά της Συρίας.Αντί να παραμείνει επικεντρωμένη κυρίως στην εδραίωση του εσωτερικού ελέγχου, η χώρα θα μπορούσε να αποκτήσει τα μέσα για να διαδραματίσει έναν πιο δυναμικό στρατιωτικό ρόλο στην περιοχή της.Αυτή η ερμηνεία, ωστόσο, έρχεται σε σύγκρουση με τη δημόσια εκφρασμένη προσέγγιση του Αλ-Σάραα.Η Δαμασκός έχει τονίσει κατ’ επανάληψη την ανασυγκρότηση και τη σταθερότητα και έχει επιδιώξει να αποφύγει την εμπλοκή της σε ευρύτερες περιφερειακές συγκρούσεις.Τον Ιούλιο, ο Αλ-Σάραα περιέγραψε μια στρατηγική που επικεντρώνεται σε στενότερους δεσμούς με την Ουάσιγκτον, τη συνεχιζόμενη συνεργασία με τη Μόσχα, ενδεχόμενες διευθετήσεις ασφαλείας με το Ισραήλ και την αποφυγή περιφερειακών πολέμων.Οι ανησυχίες του Ισραήλ επεκτείνονται επίσης στον τύπο των όπλων που θα μπορούσε να αποκτήσει η Συρία.Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν υπογραμμίσει την πιθανή ανάπτυξη αντιαεροπορικών δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ελευθερία επιχειρήσεων της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, παράλληλα με την ανακατασκευή στρατιωτικών βάσεων και την επέκταση των συμβατικών χερσαίων δυνάμεων.Το ζήτημα έχει γίνει πιο ευαίσθητο καθώς αυξάνεται η διεθνής υποστήριξη προς τη Συρία.Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα η Γερμανία, έχουν εντείνει τις επαφές με τη Δαμασκό επιδιώκοντας τη σταθεροποίηση της χώρας και τη δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την επιστροφή των προσφύγων, σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις που επικαλείται η Post.Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν μια παράλληλη στρατηγική, χρησιμοποιώντας την πολιτική εμπλοκή, την οικονομική στήριξη και τους στενότερους δεσμούς για να ενθαρρύνουν τον Αλ-Σάραα να αποστασιοποιηθεί από εξτρεμιστικά στοιχεία και να μετριάσει την πολιτική του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.Η Τουρκία αποτελεί έναν ακόμη επιπλέον παράγοντα επιπλοκής. Παρόλο που η Άγκυρα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εξωτερικούς υποστηρικτές της Δαμασκού, ισραηλινές πηγές ασφαλείας περιγράφουν τη σχέση ως πιο σύνθετη από ό,τι υποδηλώνει η δημόσια εικόνα της.Αναφέρουν ότι ο Αλ-Σάραα επιθυμεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και ενδέχεται να αντισταθεί στις τουρκικές προσπάθειες για την εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου επί του συριακού εδάφους ή των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στην Post ότι ο Αλ-Σάραα δεν θα επέτρεπε απαραίτητα στον Ερντογάν να αναλάβει τον έλεγχο των συριακών στρατιωτικών βάσεων, υποστηρίζοντας ότι το πρόσφατο ισραηλινό πλήγμα στη Συρία περιέπλεξε τα σχέδια της Τουρκίας και, υπό αυτή την έννοια, ωφέλησε τον Σύρο πρόεδρο.Η ισραηλινή εκτίμηση παρουσιάζει τις φιλοδοξίες του Αλ-Σάραα να εκτείνονται πέρα από την ανασυγκρότηση ενός λειτουργικού συριακού κράτους.Αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι επιθυμεί να καταστήσει τη Συρία περιφερειακή δύναμη ικανή να ασκεί επιρροή προς πολλαπλές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως και του Ισραήλ.Αυτή η προοπτική αξιολογείται με φόντο τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη Συρία.Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε πρόσφατα ανησυχίες για ορισμένες ισραηλινές επιχειρήσεις στη νότια Συρία, τονίζοντας ότι οι χερσαίες εισβολές, οι επιδρομές και οι στρατιωτικές υποδομές θα μπορούσαν να συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι οι ενέργειές του αποσκοπούν στην προστασία της ασφάλειάς του εν μέσω αστάθειας.Ισραηλινές πηγές ασφαλείας υποστηρίζουν επίσης ότι η κυβέρνηση έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τον Αλ-Σάραα όταν η θέση του ήταν πιο αδύναμη, αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας.Αναφέρουν ότι μια προγενέστερη συμφωνία θα μπορούσε να έχει διευθετήσει το ζήτημα των συνόρων και των Υψιπέδων του Γκολάν, αλλά η εστίαση του Ισραήλ σε άλλα μέτωπα και η διστακτικότητα εμπόδισαν μια τέτοια συνεννόηση.Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι ένα μεγαλύτερο βάρος για τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς παρακολουθούν το προσωπικό, την οργάνωση, τον οπλισμό και την εκπαίδευση του συριακού στρατού, ενώ προετοιμάζονται για σενάρια στα οποία οι δυνατότητές του θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ισραηλινή στρατιωτική υπεροχή ή την ελευθερία δράσης.Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώνονται καθώς η Συρία συνεχίζει την ανασυγκρότηση των θεσμών ασφαλείας της, επιζητώντας παράλληλα διεθνή αναγνώριση, αραβική στήριξη και επενδύσεις, με τη Δαμασκό να επιδιώκει επίσης μια διευθέτηση ασφαλείας με το Ισραήλ παρά τη βαθιά καχυποψία μεταξύ των δύο πλευρών.