Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, είναι Έλληνας... Νικόλας Κασσιανίδης: «Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για τη Γαλλία...»

Τη σημασία που αποδίδει η Γαλλία στη στρατηγική σχέση της με την Ελλάδα, υπογράμμισε ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Νικόλας Κασσι...



Ο νέος Γάλλος πρέσβης, ελληνοκυπριακής καταγωγής, στην σύντομη ομιλία του χαρακτήρισε «μοναδική» τη σχέση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, σημειώνοντας ότι έχει εξελιχθεί σε ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία εκτείνεται από την άμυνα έως την οικονομία και τον πολιτισμό.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνομιλία που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην Αθήνα. Όπως ανέφερε, ο Γάλλος πρόεδρος του επισήμανε προσωπικά πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τη Γαλλία.



Αναφερόμενος στην άμυνα, ο Νικόλας Κασσιανίδης σημείωσε ότι η ελληνογαλλική σχέση στον συγκεκριμένο τομέα είναι ήδη ιδιαίτερα ισχυρή, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσει» και εκφράζοντας την ελπίδα «να πάει ακόμα πιο μακριά».



Για τον ίδιο όπως είπε, η επιστροφή στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία, καθώς εδώ είχε ξεκινήσει ουσιαστικά τη διπλωματική του διαδρομή πριν από 23 χρόνια, πραγματοποιώντας την πρακτική του άσκηση στη γαλλική πρεσβεία.



Ο νέος πρέσβης τόνισε, τέλος, ότι αποστολή του είναι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων, ενώ εξέφρασε την επιθυμία, η πρεσβεία και η πρεσβευτική κατοικία να είναι «ανοιχτές στους Έλληνες, ανοιχτές στην Ελλάδα».

Τη σημασία που αποδίδει η Γαλλία στη στρατηγική σχέση της με την Ελλάδα, υπογράμμισε ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Νικόλας Κασσιανίδης, κατά τη δεξίωση γνωριμίας που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του.Στη δεξίωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, μέλη της κυβέρνησης όπως οι κ.κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, και Μαργαρίτης Σχοινάς, Έλληνες και ξένοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί, καθώς και η πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Άρια Αγάτσα.