«Έχασα το ασανσέρ για δευτερόλεπτα»: Η ιστορία του άνδρα με τον μαύρο χαρτοφύλακα που σώθηκε από τους Δίδυμους Πύργους

Μια από τις εμβληματικές φωτογραφίες της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι αυτή του άντρα με τον μαύρο χαρτοφύλακα, ενός μεσήλικα υπαλλήλου που απα...

Μια από τις εμβληματικές φωτογραφίες της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι αυτή του άντρα με τον μαύρο χαρτοφύλακα, ενός μεσήλικα υπαλλήλου που απαθανατίστηκε να απομακρύνεται από τους Δίδυμους Πύργους. Τώρα η ιστορία του έρχεται στο «φως», καθώς όπως αποκαλύπτει σώθηκε για λίγα δευτερόλεπτα επειδή δεν πρόλαβε το ασανσέρ.Ο λόγο για τον Έντ Φιν. Στη φωτογραφία εμφανίζεται καλυμμένος με σκόνη από την κορυφή ως τα νύχια, φορώντας ακόμη τα ρούχα της δουλειάς του και περπατώντας ανάμεσα στα συντρίμμια της 11ης Σεπτεμβρίου, της φονικότερης τρομοκρατικής επίθεσης στη σύγχρονη ιστορία.11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματαΟ Φιν, μιλώντας στη Mirror, αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί ακόμη τον ίδιο χαρτοφύλακα, τον οποίο θεωρεί πλέον ένα είδος συμβόλου.«Κράτησα τον χαρτοφύλακα και το κοστούμι που φορούσα εκείνη την ημέρα. Και τα δύο έχουν καθαριστεί, αλλά ένιωθα ότι ήταν πολύ σημαντικό να τα κρατήσω», δήλωσε και πρόσθεσε «μου θυμίζουν μια ημέρα κατά την οποία ήμουν πολύ τυχερός. Γύρισα σπίτι μετά την 11η Σεπτεμβρίου – πολλοί άνθρωποι δεν γύρισαν. Δεν το ξεχνώ ποτέ».Ο Φιν, που σήμερα είναι 83χρονών, βρισκόταν στον 79ο όροφο του Βόρειου Πύργου όταν το Boeing 767 χτύπησε το κτίριο, μεταξύ του 93ου και του 99ου ορόφου.«Ήταν μια παράξενη σύμπτωση», ανέφερε, εξηγώντας ότι εκείνη την ημέρα επρόκειτο κανονικά να βρίσκεται σε άλλο σημείο.Ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν μόλις ξεκινήσει μια επιχείρηση επενδυτικής τραπεζικής και είχε κλείσει ραντεβού για τον γιο του σε εταιρεία που στεγαζόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.Το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου, ωστόσο, στις 10:30 μ.μ., ο γιος του τηλεφώνησε λέγοντας ότι ήταν άρρωστος και ζήτησε από τον πατέρα του να πάει εκείνος στο ραντεβού.Το επόμενο πρωί, ο Φιν ξύπνησε νωρίς. «Ήταν μια υπέροχη ημέρα», θυμάται. Στις 7:52 π.μ. έφτασε στο κτίριο για το ραντεβού του στον 87ο όροφο.Πήρε το ασανσέρ μέχρι τον 79ο όροφο, όπου οι επιβάτες έπρεπε να αλλάξουν ασανσέρ για να συνεχίσουν προς τα πάνω.«Έτρεξα για να προλάβω το επόμενο ασανσέρ για τον 87ο όροφο, αλλά το έχασα για λίγα δευτερόλεπτα», είπε.Αυτό αποδείχθηκε σωτήριο για τον ίδιο. «Αν είχα μπει σε εκείνο το ασανσέρ, δεν θα κάναμε σήμερα αυτή τη συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Δεν ήξερα αν ήταν νεκρός ή ζωντανός»Η σύζυγός του, Ίνγκριντ, 84 ετών, θυμάται ότι δεν είχε νέα του για αρκετές ώρες μετά την επίθεση.«Δεν άκουσα τίποτα από τον Εντ για δύο ώρες και δεν ήξερα αν ήταν νεκρός ή ζωντανός», είπε.Πηγή: Έθνος