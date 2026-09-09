Απόπειρα κυβερνοεπίθεσης σε κινητά Τούρκων υπουργών- «Ύποπτες» Ελλάδα - Ισραήλ

Τουλάχιστον τρεις Τούρκοι υπουργοί έλαβαν προειδοποιήσεις από την Apple ότι τα iPhone τους ενδέχεται να αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων με κατ...

Τουλάχιστον τρεις Τούρκοι υπουργοί έλαβαν προειδοποιήσεις από την Apple ότι τα iPhone τους ενδέχεται να αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων με κατασκοπευτικό λογισμικό, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Middle East Eye. Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι οι απόπειρες παραβίασης απέτυχαν, καθώς τα συγκεκριμένα τηλέφωνα διέθεταν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και ειδικά κρυπτογραφημένες εφαρμογές, συμφωνα με την Μαρία Ζαχαράκη και το sigmalive.comΗ Apple ενημέρωσε τον περασμένο μήνα άγνωστο αριθμό χρηστών iPhone σε 110 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, ότι ενδέχεται να είχαν στοχοποιηθεί σε επιθέσεις με spyware που χρησιμοποιείται από ιδιώτες ή κυβερνητικούς φορείς. Σύμφωνα με το Middle East Eye, οι τουλάχιστον τρεις Τούρκοι υπουργοί περιλαμβάνονταν στους παραλήπτες των συγκεκριμένων προειδοποιήσεων.Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποιο ακριβώς κατασκοπευτικό λογισμικό χρησιμοποιήθηκε, καθώς στην αγορά διατίθενται αρκετά αντίστοιχα εργαλεία παρακολούθησης.Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Middle East Eye ότι οι αρχές εκτιμούν πως οι προσπάθειες παραβίασης των κινητών τηλεφώνων των υπουργών δεν ήταν επιτυχείς. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε την ταυτότητα των υπουργών.Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι υπουργοί χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα με ενισχυμένα συστήματα ασφαλείας, καθώς και ειδικά κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.Μετά την προειδοποίηση της Apple, η νεοσύστατη Προεδρία Κυβερνοασφάλειας της Τουρκίας εξέτασε τα κινητά τηλέφωνα, τα αντικατέστησε και έλαβε πρόσθετα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Πηγές στην Άγκυρα εκτιμούν ότι πίσω από τις τελευταίες επιθέσεις θα μπορούσε να βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, ωστόσο η ταυτοποίηση των δραστών θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη.Σύμφωνα με το Middle East Eye, ορισμένοι υποπτεύονται χώρες όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή τους.Βασικό «ύποπτο» σύστημα θεωρείται το ισραηλινής κατασκευής spyware Pegasus, το οποίο έχει πωληθεί σε πολλές κυβερνήσεις στην ευρύτερη περιοχή.Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν πλέον προηγμένες μέθοδοι παραβίασης κινητών τηλεφώνων, μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενες επιθέσεις «zero-click», οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο μια συσκευή χωρίς ο χρήστης να πατήσει κάποιον σύνδεσμο ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.Η Apple διαθέτει ειδική λειτουργία ασφαλείας, το Lockdown Mode, σχεδιασμένη για την προστασία χρηστών από εξαιρετικά εξελιγμένες επιθέσεις αυτού του τύπου. Το Pegasus είχε στο παρελθόν εκμεταλλευθεί ευπάθεια στο iMessage προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε smartphones.