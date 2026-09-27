Ηράκλειο: Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε μηχανάκι, δείτε βίντεο

Τμήμα μπαλκονιού στο Ηράκλειο Κρήτης κατέρρευσε και έπεσε στον δρόμο το απόγευμα της Κυριακής (27/9), καταπλακώνοντας σταθμευμένο μηχανάκ...



Ειδικότερα, μεγάλα τμήματα του μπαλκονιού αποκολλήθηκαν από τον τέταρτο όροφο κτηρίου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας ζημιές στο δίκυκλο που ήταν σταθμευμένο ακριβώς από κάτω, σύμφωνα με το neakriti.gr.



Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος από το σημείο.

Τμήμα μπαλκονιού στο Ηράκλειο Κρήτης κατέρρευσε και έπεσε στον δρόμο το απόγευμα της Κυριακής (27/9), καταπλακώνοντας σταθμευμένο μηχανάκι.