Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό στην Ηλιούπολη - Αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθεί

Ανακοπή έπαθε μία γυναίκα από κρότο κεραυνού που έπεσε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την παρα...



Ανακοπή έπαθε μία γυναίκα από κρότο κεραυνού που έπεσε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την παραλάβει. Σύμφωνα με το ilioupolinews, η γυναίκα έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν καθοδόν με τις μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνασίου.



Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.