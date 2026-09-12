Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής: Παράταση θητείας Ουνάλ, κύμα απολύσεων και κλίμα εκφοβισμού

Χαμόγελο για έναν από την παράταση της θητείας του Τούρκου Προξένου. «Παγωμάρα» για τους υπόλοιπους στην οδό Ιώνων. Σοκ και δέος στο προ...



Σοκ και δέος στο προσωπικό και στη μειονότητα από την παράταση της θητείας – Απολύσεις στο επιτόπιο προσωπικό και απειλές στο μόνιμο.



Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης - rodopipress.gr



Πανηγυρισμοί και ικανοποίηση αντηχούν στο Γραφείο του Γενικού Προξένου Αϊκούτ Ουνάλ, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει ακόμη έναν χρόνο παραμονής στην περιοχή.



Η είδηση αυτή, όμως, προκάλεσε σοκ και δέος τόσο στο προσωπικό του Προξενείου όσο και σε ολόκληρη τη μειονότητα. Ενώ η θητεία του Προξένου παρατείνεται, ένα βαρύ και ασφυκτικό κλίμα καταγγελιών για αυταρχισμό απλώνεται στους διαδρόμους της οδού Ιώνων, με άμεσες και εκδικητικές, όπως καταγγέλλεται, απολύσεις στο επιτόπιο προσωπικό και απειλές και πιέσεις προς το μόνιμο προσωπικό.



Γεμάτος έπαρση και με το γνωστό περιχαρές, σχεδόν ειρωνικό του ύφος, ο Πρόξενος έσπευσε αμέσως στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη. Η επίσκεψη αυτή, πίσω από το προπέτασμα της διπλωματικής εθιμοτυπίας, έκρυβε, μια σαφή επίδειξη ισχύος.



Στόχος του ήταν να στείλει ένα ηχηρό και κυνικό μήνυμα στους εγκάθετους μειονοτικούς ταγούς που τον επικρίνουν, πως όχι μόνο δεν κατάφεραν να τον εκδιώξουν, αλλά εκείνος παραμένει στη θέση του και συνεχίζει να έχει τον πρώτο και αποφασιστικό λόγο.



Την ίδια ακριβώς ώρα, πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα της οδού Ιώνων, η πραγματικότητα για τους ντόπιους εργαζόμενους εμφανίζεται δραματική.



Τρεις επιτόπιοι υπάλληλοι, δύο οδηγοί και ένα μέλος του βοηθητικού προσωπικού, οδηγήθηκαν στην ανεργία. Το «θανάσιμο αμάρτημά» τους; Τόλμησαν να εμπιστευτούν την ελληνική δημόσια παιδεία και να στείλουν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία, επιδιώκοντας την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.



Την ίδια στιγμή, οι ψίθυροι για την αυταρχική και ισοπεδωτική συμπεριφορά του Προξένου μετατρέπονται πλέον σε καταγγελίες για ευθείες απειλές και ψυχολογικές πιέσεις προς το μόνιμο προσωπικό, με μοναδικό, όπως υποστηρίζεται, σκοπό τη διασφάλιση της τυφλής υποταγής.



Το μήνυμα που εκπέμπεται από την οδό Ιώνων είναι ωμό.

Αν είσαι μειονοτικός υπάλληλος και διεκδικήσεις το αυτονόητο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής για το μέλλον του παιδιού σου, εξοστρακίζεσαι και τιμωρείσαι παραδειγματικά μέσα στην ίδια σου την πατρίδα.

Αν ανήκεις στο μόνιμο προσωπικό, υποχρεούσαι να ζεις υπό το καθεστώς του φόβου.

Αν, όμως, είσαι ο Πρόξενος που φέρεται να ενορχηστρώνει αυτές τις μεθοδεύσεις, επιβραβεύεσαι με παράταση της θητείας σου και φωτογραφίζεσαι χαμογελαστός.

Όσο κι αν στην οδό Ιώνων επιχειρούν να κάμψουν κάθε φωνή λογικής και ελευθερίας στη μειονότητα, η ουσία παραμένει ακλόνητη.Οι τιμωρητικές τακτικές, οι διώξεις και οι απειλές δεν είναι δείγμα ισχύος. Είναι τρανταχτή απόδειξη αδυναμίας. Το Προξενείο αδυνατεί πλέον να ελέγξει τις ελεύθερες και συνειδητές επιλογές των ανθρώπων της μειονότητας, οι οποίοι γυρίζουν την πλάτη στον δογματισμό και επιλέγουν τον δρόμο της ισονομίας, της προόδου και της ελληνικής κοινωνίας.



Και όσο περισσότερο επιχειρείται να επιβληθεί ο φόβος, τόσο πιο δυνατά ακούγεται η φωνή εκείνων που επιμένουν στην ελευθερία της επιλογής, στην εκπαίδευση των παιδιών τους και στο δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Όσο κι αν στην οδό Ιώνων επιχειρούν να κάμψουν κάθε φωνή λογικής και ελευθερίας στη μειονότητα, η ουσία παραμένει ακλόνητη.Οι τιμωρητικές τακτικές, οι διώξεις και οι απειλές δεν είναι δείγμα ισχύος. Είναι τρανταχτή απόδειξη αδυναμίας. Το Προξενείο αδυνατεί πλέον να ελέγξει τις ελεύθερες και συνειδητές επιλογές των ανθρώπων της μειονότητας, οι οποίοι γυρίζουν την πλάτη στον δογματισμό και επιλέγουν τον δρόμο της ισονομίας, της προόδου και της ελληνικής κοινωνίας.Και όσο περισσότερο επιχειρείται να επιβληθεί ο φόβος, τόσο πιο δυνατά ακούγεται η φωνή εκείνων που επιμένουν στην ελευθερία της επιλογής, στην εκπαίδευση των παιδιών τους και στο δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους.

Χαμόγελο για έναν από την παράταση της θητείας του Τούρκου Προξένου. «Παγωμάρα» για τους υπόλοιπους στην οδό Ιώνων.