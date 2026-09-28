Βγήκε ο Στρατός στην Θράκη με ασκήσεις από Κομοτηνή μέχρι Έβρο... Αιχμή του δόρατος η εφεδρεία!

Τρεις τακτικές ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θράκη στις 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή προσωπικού, Εθνοφυλάκων και στρατιωτικών μέσων Τ...







Η συμμετοχή των Εθνοφυλάκων



Ιδιαίτερο στοιχείο των τριών δραστηριοτήτων αποτελεί η συμμετοχή Εθνοφυλάκων, μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό των μονάδων.



Η Εθνοφυλακή αποτελεί μέρος του αμυντικού σχεδιασμού της χώρας και η συμμετοχή της σε ασκήσεις πεδίου επιτρέπει τη συνεκπαίδευση με ενεργές στρατιωτικές μονάδες, στο πλαίσιο των αποστολών που έχουν καθοριστεί από τον Ελληνικό Στρατό.



Στην περιοχή της Θράκης, όπου αναπτύσσονται σημαντικοί Σχηματισμοί του Στρατού Ξηράς, τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντάσσονται στον τακτικό κύκλο διατήρησης και βελτίωσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας.





Τρεις τακτικές ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θράκη στις 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή προσωπικού, Εθνοφυλάκων και στρατιωτικών μέσωνΤρεις Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ», με τη συμμετοχή στελεχών του Ελληνικού Στρατού, Εθνοφυλάκων και στρατιωτικών μέσων των Σχηματισμών.Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξήχθησαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη και στο Αινήσιο Δέλτα, με σκοπό την εξέταση επιχειρησιακών αντικειμένων και την ενίσχυση της ετοιμότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων.Τρεις ΤΑΜΣ σε Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Αινήσιο ΔέλταΣύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στην Κομοτηνή πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 26/2», ενώ στην Αλεξανδρούπολη διεξήχθη η «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ – 26».Την ίδια ημέρα, στο Αινήσιο Δέλτα πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ – 26», με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των Σχηματισμών της περιοχής.Κοινός σκοπός των ασκήσεων ήταν η εξέταση επιχειρησιακών αντικειμένων στο πεδίο, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Σχηματισμών της Θράκης.Η ανακοίνωση δεν παραθέτει λεπτομερή περιγραφή των σεναρίων που εφαρμόστηκαν ή των επιμέρους μέσων που χρησιμοποιήθηκαν.