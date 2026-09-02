Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι η Συρία κατασκεύαζε πυρηνικό αντιδραστήρα επί καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ

Η Συρία κατασκεύαζε πυρηνικό αντιδραστήρα στην ανατολική Περιφέρεια της Ντεϊρ αλ Ζουρ, στην ανατολική Συρία, επί του πρώην Προέδρου Μπασά...

Η Συρία κατασκεύαζε πυρηνικό αντιδραστήρα στην ανατολική Περιφέρεια της Ντεϊρ αλ Ζουρ, στην ανατολική Συρία, επί του πρώην Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του ΟΗΕ που περιήλθε σε γνώση του Associated Press την Τρίτη 01/09.Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) δήλωσε ότι επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σε διάφορες συριακές τοποθεσίες επιβεβαίωσαν ότι το καθεστώς του Άσαντ είχε παραλείψει να δηλώσει πυρηνικό υλικό, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που απαιτούνται βάσει της συμφωνίας διασφαλίσεων της χώρας.Τα πορίσματα περιλαμβάνουν έναν αντιδραστήρα υπό κατασκευή στη Ντέιρ αλ Ζουρ, μια εγκατάσταση κατασκευής καυσίμων και μια τοποθεσία που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση πυρηνικού καυσίμου κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Άσαντ.Η εγκατάσταση στη Ντεϊρ αλ Ζουρ καταστράφηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές το 2007, έπειτα από πολυετείς διεθνείς υποψίες ότι η Συρία λειτουργούσε ένα αδήλωτο πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες με βορειοκορεατική βοήθεια.Η Συρία κατεδάφισε αργότερα την τοποθεσία και δεν απάντησε πλήρως στα ερωτήματα της ΔΥΑΕ.Επιθεωρητές της ΔΥΑΕ επισκέφθηκαν την τοποθεσία στις 29 Αυγούστου για να επιβλέψουν εργασίες εκσκαφής.Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι νεοανακαλυφθείσες υποδομές ψύξης συνάδουν με εκείνες πυρηνικού αντιδραστήρα.Η ΔΥΑΕ εντόπισε επίσης τρεις άλλες τοποθεσίες που συνδέονται λειτουργικά με την εγκατάσταση της Ντέιρ αλ Ζουρ, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών που σχετίζονται με την κατασκευή καυσίμων, την αποθήκευση και σχεδιαζόμενες δραστηριότητες επανεπεξεργασίας.Κατά τη διάρκεια ξεχωριστής επιθεώρησης, η υπηρεσία επαλήθευσε επίσης μια προηγουμένως αδήλωτη συριακή τοποθεσία που περιέχει περίπου 73 τόνους φυσικού μεταλλικού ουρανίου με τη μορφή ράβδων καυσίμου με επένδυση.Το υλικό βρίσκεται επί του παρόντος υπό τον περιορισμό και την επιτήρηση της ΔΥΑΕ.Η ΔΥΑΕ είχε εντοπίσει προηγουμένως σωματίδια ουρανίου στην τοποθεσία της Ντέιρ αλ Ζουρ μετά τη συλλογή δειγμάτων το 2024.Μετά την ανατροπή του Άσαντ, οι νέες Αρχές της Συρίας συμφώνησαν να επιτρέψουν επιθεωρήσεις της ΔΥΑΕ σε ύποπτες πυρηνικές τοποθεσίες.Η Δαμασκός έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός προγράμματος πολιτικής πυρηνικής ενέργειας και δήλωσε ότι οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό βρεθεί στη Συρία θα παραμείνει υπό διεθνείς διασφαλίσεις.