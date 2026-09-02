Αποφυλακίζεται στις 14 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Μαζιώτης, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας

Στις 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση «Επαν...

Στις 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός αγώνας», έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και άλλα αδικήματα.Ο Νίκος Μαζιώτης, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας», αποφυλακίζεται με τη λήξη της ποινής του, έχοντας εκτίσει 14 χρόνια στη φυλακή και έξι χρόνια μέσω εργασίας, συμπληρώνοντας συνολικά τα 20 έτη κάθειρξης.Ο ίδιος αναφέρει: «Σε λίγες μέρες, στις 14 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζομαι με λήξη ποινής, έχοντας εκτίσει με 14 χρόνια παραμονής στη φυλακή συν 6 χρόνια εργασία, το σύνολο των 20 ετών κάθειρξης, ποινή στην οποία έχω καταδικαστεί για τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα».«Ποινή στην οποία έχω καταδικαστεί για τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή που έγραψε μέσα από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατείται. Στην ίδια επιστολή τονίζει: «…είμαι ο πρώτος κρατούμενος των ελληνικών φυλακών και ο πρώτος πολιτικός κρατούμενος με 20ετή ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης που εκτίει το σύνολο της ποινής του, χωρίς αναστολή, όπως συνήθως γινόταν μέχρι τώρα.Αυτή η εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα του ότι τα δικαστικά συμβούλια της Λαμίας έχουν απορρίψει 7 φορές την υφ’ όρον αποφυλάκισή μου με το σκεπτικό ότι δεν έχω “σωφρονιστεί”, δεν έχω “βελτιωθεί” ηθικά και ότι αρνούμαι να αναγνωρίσω ως εγκληματική τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα».Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2023 είχε αποφυλακιστεί η σύντροφός του, Πόλα Ρούπα. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θήβας είχε κάνει δεκτό το αίτημά της για υφ’ όρον απόλυση, καθώς ήταν μητέρα ανήλικου παιδιού.