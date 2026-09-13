Γιατί τόσο μένος της Ουγκάντας κατά της Τουρκίας; Πόσο σοβαρή είναι η ένταση μεταξύ τους;

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος έχει γίνει πρωτοσέλιδο με τις απειλές του κατά της Τουρκ...









Αρχείο – Ο πρόεδρος της Ουγκάντα ​​Yoweri Museveni, η σύζυγός του Janet Museveni και οι νύφες της μαζί σε μια γιορτή γενεθλίων για τον αρχηγό του επιτελείου στρατού της Ουγκάντα ​​Muhoozi Kainerugaba.Φωτογραφία: Προεδρική Υπηρεσία Τύπου της Ουγκάντα



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Γνωστός για τις συχνές βίαιες απειλές που χρησιμοποιεί μέσω του λογαριασμού του στο X, καθώς και για τους ισχυρισμούς του που φτάνουν μέχρι τα ταμπλόιντ, όπως το σχέδιό του να παντρευτεί τη διάσημη τραγουδίστρια Beyonce, ο Καϊνερουγκάμπα ανακοίνωσε επίσης τον Οκτώβριο του 2022 ότι ήταν έτοιμος να δώσει 100 αγελάδες Ankole, τις οποίες περιέγραψε ως «τις πιο όμορφες αγελάδες στον κόσμο», για να παντρευτεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.



Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Καϊνερουγκάμπα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος στις εκλογές του 2031 στην Ουγκάντα. Κάνοντας αυτή την ανακοίνωση μέσω του λογαριασμού του στο X, ο 52χρονος Καϊνερουγκάμπα ισχυρίστηκε ότι θα κέρδιζε με το 90% των ψήφων, με την υποστήριξη του πατέρα του.



Ο μεγαλύτερος αντίπαλός του είναι ο κουνιάδος του



Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Καϊνερουγκάμπα στις εκλογές του 2031 αναμένεται να είναι ο κουνιάδος του, Ondrek Rwabwogo.



Γνωστός ως πιο ήρεμη προσωπικότητα σε σύγκριση με τον Καϊνερουγκάμπα και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μεταρρυθμιστή, ο Rwabwogo είναι παντρεμένος με την κόρη του Museveni.



Ο Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το think tank του κουνιάδου του, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία, ως «παράνομη οργάνωση», απειλεί να συλλάβει τον Rwabwogo και άλλα μέλη της οργάνωσης.



Πρόσφατα, ο Καϊνερουγκάμπα διέγραψε επίσης μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία καυχιόταν για την απαγωγή του βοηθού του Rwabwogo.



Ο Μουσεβένι, 81 ετών, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα ​​από το 1986, κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου 2026, παρατείνοντας τη θητεία του έως το 2031.



Πιστεύεται ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Μουσεβένι, πρώην ηγέτης του αντάρτικου στρατού και «στρατιωτική προσωπικότητα», υποστήριζε τον γιο του, ο οποίος ηγείται του στρατού της Ουγκάντα, στις εκλογές του 2031.



Στην Ουγκάντα, με τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης είτε να είναι φυλακισμένοι είτε να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, είναι ευρέως αναμενόμενο ότι εάν ο Μουσεβένι δεν θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, κάποιος από τη βασιλική οικογένεια θα τον διαδεχθεί.



DW, AFP / CÖ, ET

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Echedoros.blog Αρχείο – Ο πρόεδρος της Ουγκάντα ​​Yoweri Museveni, η σύζυγός του Janet Museveni και οι νύφες της μαζί σε μια γιορτή γενεθλίων για τον αρχηγό του επιτελείου στρατού της Ουγκάντα ​​Muhoozi Kainerugaba.Φωτογραφία: Προεδρική Υπηρεσία Τύπου της ΟυγκάνταΓνωστός για τις συχνές βίαιες απειλές που χρησιμοποιεί μέσω του λογαριασμού του στο X, καθώς και για τους ισχυρισμούς του που φτάνουν μέχρι τα ταμπλόιντ, όπως το σχέδιό του να παντρευτεί τη διάσημη τραγουδίστρια Beyonce, ο Καϊνερουγκάμπα ανακοίνωσε επίσης τον Οκτώβριο του 2022 ότι ήταν έτοιμος να δώσει 100 αγελάδες Ankole, τις οποίες περιέγραψε ως «τις πιο όμορφες αγελάδες στον κόσμο», για να παντρευτεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Καϊνερουγκάμπα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος στις εκλογές του 2031 στην Ουγκάντα. Κάνοντας αυτή την ανακοίνωση μέσω του λογαριασμού του στο X, ο 52χρονος Καϊνερουγκάμπα ισχυρίστηκε ότι θα κέρδιζε με το 90% των ψήφων, με την υποστήριξη του πατέρα του.Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Καϊνερουγκάμπα στις εκλογές του 2031 αναμένεται να είναι ο κουνιάδος του, Ondrek Rwabwogo.Γνωστός ως πιο ήρεμη προσωπικότητα σε σύγκριση με τον Καϊνερουγκάμπα και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μεταρρυθμιστή, ο Rwabwogo είναι παντρεμένος με την κόρη του Museveni.Ο Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το think tank του κουνιάδου του, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία, ως «παράνομη οργάνωση», απειλεί να συλλάβει τον Rwabwogo και άλλα μέλη της οργάνωσης.Πρόσφατα, ο Καϊνερουγκάμπα διέγραψε επίσης μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία καυχιόταν για την απαγωγή του βοηθού του Rwabwogo.Ο Μουσεβένι, 81 ετών, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα ​​από το 1986, κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου 2026, παρατείνοντας τη θητεία του έως το 2031.Πιστεύεται ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Μουσεβένι, πρώην ηγέτης του αντάρτικου στρατού και «στρατιωτική προσωπικότητα», υποστήριζε τον γιο του, ο οποίος ηγείται του στρατού της Ουγκάντα, στις εκλογές του 2031.Στην Ουγκάντα, με τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης είτε να είναι φυλακισμένοι είτε να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, είναι ευρέως αναμενόμενο ότι εάν ο Μουσεβένι δεν θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, κάποιος από τη βασιλική οικογένεια θα τον διαδεχθεί.DW, AFP / CÖ, ET

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος έχει γίνει πρωτοσέλιδο με τις απειλές του κατά της Τουρκίας, στοχοποίησε για άλλη μια φορά Τούρκους πολίτες.Πόσο σοβαρή είναι, λοιπόν, η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ουγκάντας και ποιος είναι ο λόγος γι’ αυτήν;Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουγκάντα, Muhoozi Kainerugaba, έβαλε ξανά στο στόχαστρο την Τουρκία με τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος είναι επίσης γιος του προέδρου της Ουγκάντα, Γιουέρι Μουσεβένι, δήλωσε σε μήνυμα που κοινοποίησε στον λογαριασμό του Χ τις προάλλες ότι «έχει διακόψει όλους τους δεσμούς με τους Τούρκους στην Ουγκάντα» και ότι οι Τούρκοι πολίτες σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να «ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους» και να εγκαταλείψουν την Ουγκάντα ​​το συντομότερο δυνατό.Σε άλλο μήνυμα που κοινοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουγκάντα ​​​​κάλεσε σε μεγάλη διαδήλωση μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στην Ουγκάντα ​​​​στις 18 Σεπτεμβρίου.Ο Καϊνερουγκάμπα ανακοίνωσε ότι η διαδήλωση αυτή θα ηγηθεί ο Φαντίλ Τουάλα, γενικός γραμματέας και βουλευτής της Πατριωτικής Ένωσης της Ουγκάντα ​​​​(PLU), του κινήματος του οποίου ηγείται.Ο Καϊνερουγκάμπα δήλωσε: «Η PLU θα πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτή τη φορά η διαταγή μου δεν θα αλλάξει. Αντιθέτως, θα συλλάβουμε όλους τους Τούρκους πράκτορες που λένε κάτι διαφορετικό!»Ο Καϊνερουγκάμπα αργότερα διέγραψε την ανάρτησή του που καλούσε τους Τούρκους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουγκάντα.Ο Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος είναι Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου από το 2024, ισχυρίστηκε σε αναρτήσεις του τον περασμένο Απρίλιο ότι η Ουγκάντα ​​παρέχει στρατιωτική υποστήριξη και προστασία στη Σομαλία εδώ και χρόνια, ενώ η Τουρκία επωφελείται από έργα όπως αεροδρόμια και λιμάνια σε αυτήν τη χώρα, και απαίτησε ένα «μερίδιο ασφαλείας» ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Άγκυρα.Ο Καϊνερουγκάμπα απαίτησε επίσης να του δοθεί ως σύζυγος η «ομορφότερη γυναίκα» στην Τουρκία και απείλησε να κλείσει την τουρκική πρεσβεία στην Ουγκάντα ​​και να απαγορεύσει τις πτήσεις των Turkish Airlines (THY) εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του.Σε αυτές τις αναρτήσεις, ο Καϊνερουγκάμπα εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, λέγοντας: «Είμαι έτοιμος να στείλω 100.000 στρατιώτες από την Ουγκάντα ​​υπό τις εντολές μου στο Ισραήλ για να προστατεύσουν τους Αγίους Τόπους, τη γη του Θεού μας Ιησού Χριστού».Ενώ οι απαιτήσεις και οι απειλές του Καϊνερουγκάμπα δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από την Άγκυρα, ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, είπε επίσης σε δήλωσή του σχετικά με το θέμα:«Τα λόγια που είπε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουγκάντα ​​δεν έχουν ούτε διπλωματικό ούτε πολιτικό νόημα. Η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ουγκάντα, ούτε η Ουγκάντα ​​έχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι αυτό το άτομο έχει κάνει στο παρελθόν παρόμοιες δηλώσεις για άλλες χώρες που στερούνται πλαισίου και βάσης. Η μόνη φωνή που απευθύνεται από την Τουρκία προς τον λαό της Ουγκάντα ​​είναι αυτή της φιλίας και της αδελφοσύνης».Ο Κεϊνερουγκάμπα ζητά την έκδοση του ηγέτη της αντιπολίτευσης από την ΤουρκίαΤα αφρικανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι η επιθετική στάση του Καϊνερουγκάμπα απέναντι στην Τουρκία πηγάζει από μια διαφωνία σχετικά με τον Fred Lumbuye, ηγέτη της αντιπολίτευσης στην Ουγκάντα.Αναφέρεται ότι η Άγκυρα απέρριψε το αίτημα έκδοσης που υπέβαλε ο Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος ζήτησε την έκδοση του Lumbuye, της blogger που ζει στην Τουρκία και για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στην Ουγκάντα.