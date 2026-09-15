Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα τοποθετεί ισραηλινούς πυραύλους που στοχεύουν την Τουρκία»

Στο επίκεντρο της τουρκικής επικαιρότητας βρίσκονται για ακόμη μία φορά τα ελληνικά νησιά, με τουρκικά ΜΜΕ να επαναφέρουν τη συζήτηση για ...

Στο επίκεντρο της τουρκικής επικαιρότητας βρίσκονται για ακόμη μία φορά τα ελληνικά νησιά, με τουρκικά ΜΜΕ να επαναφέρουν τη συζήτηση για το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και να συνδέουν την ελληνική αμυντική ενίσχυση με την ασφάλεια της Τουρκίας.Σε τηλεοπτική εκπομπή παρουσιάστηκαν χάρτες του Αιγαίου, με τον παρουσιαστή να επιχειρεί να καταγράψει τα ελληνικά νησιά τα οποία, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, εμπίπτουν στις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947.Όπως υποστηρίχθηκε στην εκπομπή, η Ελλάδα έχει εξοπλίσει σχεδόν όλα τα νησιά που, κατά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, θα έπρεπε να παραμένουν αποστρατιωτικοποιημένα.Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, μεταξύ των νησιών που αναφέρθηκαν ήταν η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Πάτμος, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Κως, η Τήλος, η Κάρπαθος, η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Σύμη.Το τουρκικό μέσο προχώρησε στη συνέχεια σε έναν ιδιαίτερα αιχμηρό ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι στα συγκεκριμένα ελληνικά νησιά «φέρεται να έχουν αναπτυχθεί ισραηλινής κατασκευής πύραυλοι Barak MX, με κατεύθυνση προς την Τουρκία».Ο παρουσιαστής συνέδεσε την αναφορά αυτή με την ευρύτερη συζήτηση για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη δημιουργεί μια εικόνα στρατιωτικής διάταξης που στρέφεται προς την Τουρκία.«Θα μου πείτε: "Τι σημαίνει αυτό;". Ε, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Πραγματικά δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δημιουργεί σχεδόν την εικόνα μιας διάταξης που στοχεύει την Τουρκία», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή.Παράλληλα, το τουρκικό μέσο υποστήριξε ότι το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Σεπτεμβρίου.