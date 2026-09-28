Ο Ισλαμιστης Ερντογάν αναπολεί τη Ναυμαχία της Πρέβεζας: «Ο Μπαρμπαρόσα έκανε τη Μεσόγειο τουρκική λίμνη»

Με μήνυμα του στο Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε επιτυχία στους ναύτες και μίλησε για την επέτειο των 488...

Με μήνυμα του στο Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε επιτυχία στους ναύτες και μίλησε για την επέτειο των 488 ετών από την Ναυμαχία της Πρέβεζας.«Σας συγχαίρω ολόψυχα για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και της Ημέρας του Ναυτικού και τιμώ με ευγνωμοσύνη τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα και τους ηρωικούς ναυτικούς του, οι οποίοι με αυτή την ένδοξη νίκη μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.Και συνέχισε: Προσεύχομαι στον Θεό για επιτυχία των ηρωικών ναυτών μας στα καθήκοντά τους και στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε κάθε έναν από αυτούς».Το μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ερντογάν στο Χ συνοδεύεται από φωτογραφία πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.Ταυτόχρονα ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ πριν από μερικές ημέρες σε εκδήλωση του Πολεμικού Ναυτικού έκανε αναφορές στην Ναυμαχία της Πρέβεζας και τη «Γαλάζια Πατρίδα. «Η τουρκική ναυτική παράδοση, που χτίστηκε πάνω στα ευλογημένα θεμέλια που έθεσε ο Τζαχάς, εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο στο πέρασμα των αιώνων χάρη στους μεγάλους ναυτικούς μας και στους ισχυρούς στόλους μας. Ένα από τα πιο λαμπρά ορόσημα σε αυτό το ιστορικό ταξίδι είναι αναμφίβολα η ναυτική νίκη της Πρέβεζας στις 27 Σεπτεμβρίου 1538», είπε ο Γκιουλέρ.Και πρόσθεσε: «Ο Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασάς και οι ηρωικοί ναυτικοί του, με αυτή τη μεγάλη νίκη εναντίον του στόλου των Σταυροφόρων, έκαναν τον κόσμο να αναγνωρίσει την υπεροχή της τουρκικής ναυτικής δύναμης στη Μεσόγειο. Η Πρέβεζα είναι η νίκη του θάρρους, της ναυτικής ευφυΐας, της πειθαρχίας και της αποφασιστικότητας».«Η κληρονομιά αυτής της μεγάλης νίκης μεταφέρεται από γενιά σε γενιά μαζί με την ένδοξη σημαία μας, η οποία κυμάτιζε για αιώνες κατά την κατάκτηση της Κύπρου, στους αγώνες στη Μεσόγειο και σε άλλες θάλασσες. Αυτή η βαθιά ριζωμένη κληρονομιά συνεχίστηκε αταλάντευτα κατά τη διάρκεια της Δημοκρατικής εποχής, χάρη στη σημασία που απέδωσε στη ναυτιλία ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, κληροδοτώντας μας τόσο μια ιστορία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι όσο και μια μεγάλη ευθύνη που πρέπει να μεταφέρουμε στο μέλλον», τόνισε ο Γκιουλέρ.Στη συνέχεια έκανε αναφορά στη σημερινή εποχή και τη «Γαλάζια Πατρίδα». «Όταν εξετάζουμε το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό μας, παράλληλα με έναν ισχυρό στόλο, βλέπουμε μια μεγάλη εικόνα επιτυχίας που πηγάζει από την εθνική αποφασιστικότητα, τις τεχνικές ικανότητες και τα χρόνια θυσίας», ανέφερε.«Στο σημείο όπου έχουμε φτάσει, με τις δυνατότητες που παρέχει η εγχώρια και εθνική αμυντική βιομηχανία μας, αναπτύσσουμε εθνικά πλοία, εθνικά υποβρύχια, φρεγάτες, μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα και συστήματα με προηγμένη τεχνολογία, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες και το δυναμικό του στόλου μας», τόνισε ο Γκιουλέρ.«Έτσι, το Πολεμικό Ναυτικό μας αναλαμβάνει σημαντικές ευθύνες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας ως μια ελίτ ναυτική δύναμη, ικανή να επιχειρεί στην «Γαλάζια Πατρίδα» μας και σε διάφορες θάλασσες σε όλο τον κόσμο, με υψηλή αποτελεσματικότητα, αποτρεπτική δύναμη και επιχειρησιακή ικανότητα», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.«Ο πυρσός που άναψε στην Πρέβεζα συνεχίζει να φωτίζει το μονοπάτι μας μέχρι και σήμερα, παρά τους αιώνες που έχουν περάσει. Ούτε εμείς αρκούμαστε απλώς στη διατήρηση αυτής της ανώτερης κληρονομιάς που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας· συνδυάζοντας τις απαιτήσεις της εποχής με την επιστήμη και την προηγμένη τεχνολογία, αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα του στόλου μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα που περνά», είπε ο Γκιουλέρ.«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού μας, το οποίο, με το όραμα του «Αιώνα της Τουρκίας», μπορεί να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη θάλασσα υπό όλες τις συνθήκες, διαθέτει υψηλή αποτρεπτική δύναμη, αναπτύσσει την τεχνολογία του με εθνικές δυνατότητες και συμβάλλει στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη», υπογράμμισε.«Με αυτή την αντίληψη, θα συνεχίσουμε την πορεία μας με αποφασιστικότητα, συνδυάζοντας το πνεύμα της Πρέβεζας με τον ορίζοντα της «Γαλάζιας Πατρίδας», τις δυνατότητες της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας μας και τους στόχους του «Αιώνα της Τουρκίας», κατέληξε ο Γκιουλέρ.