Άνοια: Αυτό είναι το πρώτο σημάδι που αποκαλύπτει ότι χάνουμε το μυαλό μας

ygeiamouΗ μειωμένη δύναμη λαβής είναι πρώιμη ένδειξη γνωστικής εξασθένησης, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοια, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελ...





ygeiamouΗ μειωμένη δύναμη λαβής είναι πρώιμη ένδειξη γνωστικής εξασθένησης, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοια, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτηΗ άνοια αφορά περίπου 50 εκατομμύρια άτομα, παγκοσμίως, με τον αριθμό των πασχόντων να αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια. Η πάθηση προς το παρόν είναι ανίατη, αλλά οι ειδικοί εκτιμούν ότι για κάθε πέντε χρόνια που καθυστερεί η απαρχή της μειώνεται κατά 50% ο αριθμός των θανάτων.Τώρα ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Βόρειας Ντακότα υποστηρίζουν ότι η μειωμένη δύναμη λαβής είναι πρώιμη ένδειξη γνωστικής εξασθένησης, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοια.Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι για κάθε πέντε κιλά μείωση της δύναμης λαβής καταγραφόταν 18% μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής γνωστικής εξασθένησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ένας υγιής άνδρας 30 ετών έχει δύναμη λαβής κατά μέσο όρο 40 κιλών.Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του Journal of Alzheimer’s Disease το 2019 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι γιατροί θα πρέπει να αξιολογούν τη δύναμη λαβής στο πλαίσιο της εξέτασης του ασθενή για τυχόν γνωστική εξασθένηση.Σύμφωνα με τον καθηγητή Ryan McGrath, επικεφαλής της μελέτης, «η μέτρηση της δύναμης λαβής είναι κάτι εύκολο, απλό και μη επεμβατικό. Στο ιατρείο μπορούμε να ζητήσουμε από τον ασθενή να ασκήσει πίεση κλείνοντας την παλάμη του σε ένα δυναμόμετρο χειρός τρεις φορές. Αλλά και στο σπίτι κάποιος μπορεί να υπολογίσει μόνος του τη δύναμη λαβής. Πως; Με ένα ελατήριο καρπού που μπορείτε να αγοράσετε εύκολα ή να βρείτε στο γυμναστήριο».Η φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης φυσικά επιφέρει εξασθένησης και της δύναμης της λαβής των χεριών μας, επηρεάζοντας καθημερινές απλές και περίπλοκες δραστηριότητες.Όπως κάθε μυϊκή ομάδα έτσι και τα χέρια μας χρειάζονται εκγύμναση για να μην ατονίσουν.