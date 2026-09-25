Αναφορές μέχρι και για πέντε αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμια του διώροφου στην Πλάκα! Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών στα συντρίμμια του παλιού κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, στ...

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών στα συντρίμμια του παλιού κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής.Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον φόβο ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούνται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στο κτίριο διέμεναν δύο ηλικιωμένοι, για τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία καθώς και 3 άτομα στο Airbnb του πρώτου ορόφου, τα οποία, σύμφωνα με μάρτυρα, επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 11:00, αλλά εκείνος δεν είχε το τηλέφωνό τους και δεν γνώριζε αν είχαν επικοινωνήσει.Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.Ζημιές σε γειτονικά κτίριαΤο ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και κτίρια της ευρύτερης περιοχής. Τζαμαρίες, ρολά και παντζούρια υπέστησαν ζημιές, ακόμη και σε σημεία που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης.Οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί στα γειτονικά κτίρια και στα όμορα οικοδομικά τετράγωνα. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία στην περιοχή, οι περισσότερες από τις ζημιές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες, ωστόσο οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει επηρεαστεί η στατικότητα κάποιου κτιρίου.Την ίδια ώρα, η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές είναι αυτό της διαρροής φυσικού αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την αυτοψία στον χώρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας και κριθεί ότι το σημείο είναι ασφαλές.