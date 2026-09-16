ΟΧΙ ΣΑΝ ΚΙ ΕΜΑΣ... Σε ποιες χώρες δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρεις υπηκοότητα..

















Μπορεί η συζήτηση για την υπηκοότητα και τη μετανάστευση να στρέφεται γύρω από τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι απασχόλησε, σχεδόν μονοπώλησε, την ατζέντα των τελευταίων προεδρικών εκλογών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί το θέμα ψηλά, ωστόσο δυσκολίες για την απόκτηση υπηκοότητας δεν αντιμετωπίζονται μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.Με εξαίρεση την ευκολία που υπάρχει για αθλητές παγκοσμίου φήμης, είναι σχεδόν αδύνατο για τους υπόλοιπους... κοινούς θνητούς να αποκτήσουν υπηκοότητα κάποιων άλλων, συγκεκριμένων χωρών.Δείτε σε ποιες χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνετε πολίτες:1. ΒατικανόΜε περίπου 800 κατοίκους και 450 πολίτες, το Βατικανό είναι η μικρότερη χώρα στη Γη, ενδεχομένως και εξ αιτίας και της σκληρές πολιτικής του για την απόκτηση υπηκοότητας, που είναι μία από τις δυσκολότερες στον πλανήτη. Συγκεκριμένα, για να γίνετε πολίτης του κρατιδίου, θα πρέπει να είστε Καρδινάλιος που ζει στο Βατικανό ή στη Ρώμη ή διπλωμάτης που εργάζεται στο Βατικανό ή να ζείτε στο κρατίδιο, επειδή εργάζεστε για την Καθολική εκκλησία.2. ΛιχτενστάινΤο Λιχτενστάιν, ένα μικροσκοπικό, ορεινό κρατίδιο μεταξύ της Αυστρίας και της Ελβετίας έχει πληθυσμό μικρότερο των 40.000 κατοίκων και η πολιτική της χώρας στοχεύει στο να διατηρήσει τον πληθυσμό χαμηλά. Αν θέλετε να γίνετε πολίτης του Λιχτενστάιν, πρέπει να ζείτε στη χώρα για τουλάχιστον 30 χρόνια, ενώ τα χρόνια πριν γίνετε 20 ετών μετρούν διπλά. Σε περίπτωση που παντρευτείτε κάτοικο του Λιχτενστάιν και ζείτε στη χώρα, τότε μπορείτε να πάρετε την υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια γάμου. Όπως και να έχει το θέμα, θα πρέπει να εγκαταλείψετε την όποια υπηκοότητά σας για να λάβετε του Λιχτενστάιν.3. ΜπουτάνΤο έθνος των Ιμαλαίων που μετρά την επιτυχία του με το Δείκτη Ευτυχίας και όχι με το κατά κεφαλήν εισόδημα, ζει σε μία από τις πιο απομονωμένες χώρες του πλανήτη. Η χώρα άνοιξε τα σύνορά της στον τουρισμό το 1974 και συνεχίζει να παρακολουθεί τα ταξίδια πολύ στενά. Για να γίνετε πολίτης, πρέπει και οι δύο γονείς να είναι από το Μπουτάν. Αν είναι ο ένας, μπορείτε να ζητήσετε την υπηκοότητα μετά από 15 χρόνια. Το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για τους δημόσιους υπάλληλους. Όσοι δεν είναι από το Μπουτάν, χρειάζονται 20 χρόνια για να ζητήσουν την υπηκοότητα, καθώς και να πληρούν μία λίστα από προϋποθέσεις, μεταξύ τους να μην έχετε προσβάλει ποτέ το βασιλιά ή τη χώρα. Αν κάνετε κάτι τέτοιο ενώ είστε πολίτης, μπορεί να χάσετε την υπηκοότητα.4. ΚατάρΑν ο πατέρας σας δεν είναι Καταριανός, τότε δεν είστε ούτε κι εσείς, ακόμη και αν η μητέρα σας είναι από το Κατάρ. Μπορείτε να ζητήσετε την υπηκοότητα μετά από 25 χρόνια συνεχούς παραμονής στη χώρα, χωρίς να έχετε φύγει για περισσότερο από δύο συνεχόμενους μήνες. Σύμφωνα με το Doha News, την υπηκοότητα καταφέρνουν να πάρουν περίπου 50 άνθρωποι το χρόνο.5. Ηνωμένα Αραβικά ΕμιράταΣτο Ντουμπάι, μπορείτε να ζητήσετε την υπηκοότητα αν ζείτε εκεί για τουλάχιστον 30 χρόνια. Οι Άραβες από άλλες χώρες μπορούν να ζητήσουν υπηκοότητα μετά από επτά χρόνια στα ΗΑΕ.6. ΚουβέιτΣύμφωνα με το νόμο που πέρασε το 1999, αφού ζήσει κανείς 20 χρόνια στο Κουβέτ, μπορεί να ζητήσει υπηκοότητα, ενώ για τους άλλους Άραβες τα χρόνια μειώνονται στα 15 και μόνο αν είστε μουσουλμάνος. Επίσης, πρέπει να μιλάτε Αραβικά με άνεση.7. ΕλβετίαΣύμφωνα με ένα νόμο που πέρασε τον Ιανουάριο του 2018, για να φτιάξετε το σπίτι σας στις χιονισμένες Άλπεις, θα πρέπει να έχετε ζήσει στη χώρα για τουλάχιστον 10 χρόνια και να έχετε εργαστεί κάποια από αυτά.8. ΚίναΟ Κινεζικός νόμος επιτρέπει σε ξένους να γίνουν Κινέζοι πολίτες αν έχουν συγγενείς στην Κίνα, ζουν στη χώρα ή έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο. Αν δεν έχετε συγγενείς στη χώρα, οι πιθανότητες να πάρετε την υπηκοότητα είναι ελάχιστες. Πάντως, απαιτείται να ζείτε χρόνια εκεί, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο αριθμός των ετών.