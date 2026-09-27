Λιβύη: Άνοιξε ξανά κρίσημης σημασίας αγωγός πετρελαίου – «Ανάσα» για την Ευρώπη

Ανακούφιση στην Ευρώπη και ευεργετική επίδραση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου αναμένεται να επιφέρει η είδηση ξανάνοιξε αγωγός πετρελαί...



Ανακούφιση στην Ευρώπη και ευεργετική επίδραση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου αναμένεται να επιφέρει η είδηση ξανάνοιξε αγωγός πετρελαίου Ας Σαράρα–Ζαουίγια.



Η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ) της Λιβύης ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ο αγωγός, τον οποίο είχε κλείσει για μέρες ομάδα ενόπλων, προκαλώντας διακοπή της λειτουργίας, ξανάνοιξε. Το κλείσιμο του αγωγού υπολογίζεται πως είχε κόστος 95 εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων για τη χώρα.



Να σημειωθεί ότι ο λιβυκός αγωγός είναι στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή τροφοδοσία, ειδικά για την αγορά της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, καθώς συνδέει το κοίτασμα Ας Σαράρα (νοτιοδυτικά) με τερματικό σταθμό στο λιμάνι στην πόλη Ζαουίγια (βόρεια).



Με δελτίο Τύπου, η ΕΕΠ ανακοίνωσε ότι άνοιξε εκ νέου «η βάνα υπ’ αριθμόν επτά, επιτρέποντας την επανέναρξη της άντλησης πετρελαίου μέσω του αγωγού Σαράρα-Ζαουίγια».



Τον πετρελαιαγωγό διαχειρίζεται η Akakus, κοινοπραξία της ΕΕΠ, της Repsol (Ισπανία), της TotalEnergies (Γαλλία), της ÖMV (Αυστρία) και της Statoil (Νορβηγία).



«Τεχνικές και επιχειρησιακές ομάδες επιτόπου» φρόντισαν να «εγγυηθούν» την επανέναρξη της λειτουργίας του αγωγού «με κάθε ασφάλεια», διαβεβαίωσε η ΕΕΠ.



Η ομάδα των ενόπλων έκλεισε τη συγκεκριμένη στρόφιγγα του αγωγού τη Δευτέρα, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής.



Η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες ούτε για τις ταυτότητες των μελών της ομάδας, ούτε για τις διεκδικήσεις που πρόβαλαν.



Νωρίτερα το Σάββατο, είχε κάνει λόγο για «οικονομικές ζημίες εξαιτίας του εξαναγκαστικού και παρατεταμένου κλεισίματος του πετρελαιαγωγού ας Σαράρα», που υπολογίζει πως ανήλθαν σε 95 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε ημέρες.



Προβλήματα στην παραγωγή πετρελαίου και αερίου ενσκήπτουν συνεχώς στη Λιβύη, όπου ένοπλες ομάδες ή κινήματα διαμαρτυρίας προχωρούν συχνά σε αποκλεισμούς κοιτασμάτων αργού, πετρελαιαγωγών ή τερματικών σταθμών, προκειμένου να ικανοποιηθούν διάφορες διεκδικήσεις τους.



Η αποστολή υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL στα γαλλικά, UNSMIL στα αγγλικά) εξέφρασε την «ανησυχία» της για τα προβλήματα στον αγωγό Σαράρα-Ζαουίγια. Σημείωσε ότι έπληξαν «την κυριότερη πηγή εσόδων» των Λίβυων και αύξησαν «την ανάγκη εισαγωγών καυσίμων», πέρα από το ότι άσκησαν «επιπλέον πίεση στα δημοσιονομικά».



Η χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική βυθίστηκε στο χάος μετά την εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.



Η χώρα εξακολουθεί να έχει δυο αντίπαλες κυβερνήσεις που διεκδικούν την εξουσία η καθεμιά για λογαριασμό της: αυτή υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, με έδρα την Τρίπολη, αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα· και δεύτερη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που ελέγχουν ο ισχυρός στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ και οι γιοι του. Αν και βρίσκεται στη νοτιοδυτική Λιβύη, το κοίτασμα Ας Σαράρα εμπίπτει στη ζώνη επιρροής του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει τις βασικές πετρελαϊκές υποδομές της χώρας.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr



