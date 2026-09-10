Κρέμασαν τον αδερφό του, βίασαν και σκότωσαν την γυναίκα του, του πολτοποίησαν το πρόσωπο... Αυτός ήταν ο ΑΛΉΘΙΝΟΣ «Ζορό»!





















Μεξικανός πατριώτης ή αιμοδιψής δολοφόνος; Ο Χοακίν Μουριέτα πήρε εκδίκηση από τους λευκούς αποίκους που υποδούλωσαν τους συμπατριώτες του. Έτσι δημιουργήθηκε ο λαϊκός μύθος, που συγκίνησε ακόμα και τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ, οι οποίοι βασίσθηκαν στην βιογραφία του για να δημιουργήσουν τον «Ζορό».Ο Χοακίν Μουριέτα γεννήθηκε το 1829, αλλά η τοποθεσία γέννησής του παραμένει ακαθόριστη. Το 1850, μαζί με την σύζυγο του Ροζίτα και τον αδερφό του Κάρλος, ταξίδεψε στην Καλιφόρνια για να αναζητήσει την τύχη του. Εκείνα τα χρόνια ο «πυρετός του χρυσού» απλωνόταν και πολλοί επίδοξοι χρυσοθήρες ταξίδευαν δυτικά για να βρουν το δικό τους «κομμάτι ουρανού». Χοακίν Μουριέτα, ο θρύλος του εκδικητή Οι τρεις τους, δημιούργησαν ένα μικρό αγρόκτημα. Λίγο καιρό μετά, επιβλήθηκε ειδικός φόρος για τους ανθρακωρύχους άλλης εθνικότητας και οι λευκοί γείτονές, τους προειδοποίησαν ότι ήταν παράνομο για τους Μεξικανούς να διατυπώσουν οποιαδήποτε αξίωση για τον χρυσό της περιοχής. Στην πραγματικότητα, εξαπέλυσαν απειλές εναντίον της οικογένειας για να τους αναγκάσουν να φύγουν.Ένα απόγευμα, οι γείτονες του Μουριέτα έχασαν την υπομονή τους και αποφάσισαν να δώσουν ένα «μάθημα» στους απρόσκλητους Μεξικανούς. Ομάδα ανδρών, κρέμασε τον Κάρλος από δέντρο και βίασε την σύζυγο του Χοακίν, μπροστά στα μάτια του. Στο τέλος της έκοψαν το λαιμό. Στη συνέχεια πολτοποίησαν και το δικό του πρόσωπο. Ο Χοακίν, επέζησε και προσπάθησε να διεκδικήσει το δίκιο του με κάθε νόμιμο μέσο. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι οι Μεξικανοί δεν μπορούν να κατηγορήσουν κάποιο λευκό.Εξοργισμένος από την αδικία, αποφάσισε να αποδώσει δικαιοσύνη με τα ίδια του τα χέρια και να εκδικηθεί εκείνους που βασάνισαν την οικογένεια του. Έφτιαξε τη συμμορία με τους «Πέντε Χοακίν» που τον βοήθησαν να τιμωρήσει τους 6 δολοφόνους της γυναίκας και του αδερφού του. Αφού πήρε εκδίκηση, συνέχισε την παράνομη δράση του.Ο χρυσός στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα και η Άγρια Δύση Η συμμορία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και λήστευε τα πάντα: από βαγόνια τραίνου μέχρι τράπεζες, διαπράττοντας παράλληλα στυγερές δολοφονίες λευκών. Κάποια στιγμή τα ταξίδια από τα χρυσωρυχεία θεωρούνται πλέον επικίνδυνη διαδρομή, εξαιτίας του Χοακίν Μουριέτα. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια αποφάσισε να χειριστεί δυναμικά την απειλή. Δημιούργησε ομάδα ένοπλων, τους «Καλιφόρνια Ρέιντζερς» με επικεφαλής τον Χάρι Λοβ.Η αμοιβή για το κεφάλι του Μουριέτα άγγιζε τα 5.000 δολάρια. Στις 25 Ιουλίου 1853, έγινε συμπλοκή μεταξύ των Ρέιντζερς και της συμμορίας των «Πέντε Χοακίν», στην οποία έπεσε νεκρός ο Μουριέτα. Ο μύθος λέει ότι αφού διαπίστωσαν ότι ήταν ο μεξικανός εκδικητής, τον αποκεφάλισαν. Διατήρησαν το κεφάλι του μέσα σε γυάλινο βάζο γεμάτο ουίσκι και το γυρνούσαν από χωριό σε χωριό, για παραδειγματισμό....