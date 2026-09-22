«Σφάζονται» στα κατεχόμενα Τουρκοκύπριοι με Τούρκους εποίκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε αφορμή το ναυάγιο στην Κερύνεια

Ένας διάλογος – αντιπαράθεση μεταξύ των εκ Τουρκίας εποίκων που διαμένουν στα κατεχόμενα και των Τουρκοκυπρίων βρίσκεται σε εξέλιξη στα ...

Ένας διάλογος – αντιπαράθεση μεταξύ των εκ Τουρκίας εποίκων που διαμένουν στα κατεχόμενα και των Τουρκοκυπρίων βρίσκεται σε εξέλιξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της “Αβρούπα”.Μετά την απομάκρυνση εξαιτίας του ναυαγίου της 30ης Αυγούστου του Προέδρου του Κόμματος Αναγέννησης (Κ.Α.) των εποίκων, Ερχάν Αρικλί, από το «υπουργείο μεταφορών», ακολούθησαν δηλώσεις του ίδιου και σχόλια στο διαδίκτυο.Σύμφωνα με την “Αβρούπα” οι εκ Τουρκίας γράφουν πως «εδώ είναι τουρκικό έδαφος και σε όσους δεν αρέσουν να φύγετε από δω» με τους Τουρκοκύπριους ν’ απαντούν «εδώ είναι η δική μας πατρίδα, εάν δεν αρέσει σε εσάς, να φύγετε εσείς».Ο Μπερτάν Ζαρόγλου, Αντιπρόεδρος του Κ.Α. με καταγωγή από το Χατάι της Τουρκίας, πήρε μέρος σε αυτή την αντιπαράθεση γιατί –έγραψε σε δική του ανάρτηση– δέχθηκε υποτιμητικά σχόλια, του είπαν πως δεν έχει συμμορφωθεί με την κουλτούρα των Κυπρίων και να φύγει.Ο κ. Ζαρόγλου, που θα είναι και υποψήφιος στις «βουλευτικές εκλογές» της 6ης Δεκεμβρίου, απάντησε ότι δεν θα σιωπήσει έναντι της ταπείνωσης «του λαού της Ανατολίας».Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Γενί Μπακίς, η αντίδραση του Ερχάν Αρικλί μπροστά στις κάμερες τη νύχτα που απομακρύνθηκε από το αξίωμά του, λέγοντας «δεν έχω καμία ευθύνη», καθώς και η δήλωση το Γ.Γ. του Κ.Α., Ερσάχ Σαμπίτ Γιλμάζ, ότι έχουν λίστα με όσους κατηγορούν τον Αρικλί και όταν έρθει η ώρα θα πατήσουν το κουμπί, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εντός του κόμματος των εποίκων.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πολλοί ψηφοφόροι του Κ.Α. γράφουν στα ΜΚΔ πως η ηγεσία είναι που κάνει διαχωρισμό μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Τούρκων και έχει ξεπεράσει τα όριά της.Σύμφωνα με την Γενί Μπακίς, το ποσοστό του κόμματος έχει μειωθεί κατά 3,75% και οι πολιτικές επιπτώσεις του ναυαγίου και των όσων ακολούθησαν αυξάνονται.Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συμπεριφορά Αρικλί εξόργισε οικογένειες που έχασαν μητέρες, πατέρες, αδέλφια, συζύγους και παιδιά στο ναυάγιο και πολλοί, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, επέκριναν σκληρά τη στάση του, χαρακτηρίζοντάς την «άκαρδη» και «απάνθρωπη».Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ