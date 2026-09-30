Για πρώτη φορά στην ιστορία: «Επιχείρηση Βιβάλντι» – Ρομπότ αυτοκτονίας προσγειώθηκαν στα μετόπισθεν του ρωσικού στρατού

Η επιχείρηση Βιβάλντι, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, συνδύασε βαριά drones και μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για να χτυπήσει στόχους...









Μια έκρηξη που προκλήθηκε από ένα ρομπότ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης





Πρώτη του είδους στον κόσμο



Ο διοικητής της Τρίτης Εκστρατευτικής Δύναμης, Ταξίαρχος Αντρέι Μπιλέτσκι, περιέγραψε την επιχείρηση ως «την πρώτη του είδους της στον κόσμο».



Είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι κυρίως προετοιμασμένες για απειλές από αέρος, παρά για επίγειες επιθέσεις που εξαπολύονται από μακριά, βαθιά μέσα στην περιοχή που ελέγχουν. Μια έκρηξη που προκλήθηκε από ένα ρομπότ κατά τη διάρκεια της επιχείρησηςΟ διοικητής της Τρίτης Εκστρατευτικής Δύναμης, Ταξίαρχος Αντρέι Μπιλέτσκι, περιέγραψε την επιχείρηση ως «την πρώτη του είδους της στον κόσμο».Είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι κυρίως προετοιμασμένες για απειλές από αέρος, παρά για επίγειες επιθέσεις που εξαπολύονται από μακριά, βαθιά μέσα στην περιοχή που ελέγχουν.











Μπιλέτσκι: «Απώλειες του εχθρού – 2.000 άνδρες, περισσότεροι από 250 Ρώσοι αιχμαλωτίστηκαν. Έτσι τελείωσε η τρίτη σεζόν του «Βιβάλντι», ένα σημείο καμπής για ολόκληρη την επιχείρηση».



Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα και ότι ανακατέλαβε πέντε χωριά και τρεις άλλους οικισμούς στο Ντόνετσκ.



Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι ουκρανικές δυνάμεις, περίπου 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα επέστρεψαν στον έλεγχό τους και ο ρωσικός στρατός υπέστη περίπου 3.000 θανάτους.



Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί ανεξάρτητα η έκταση των απωλειών ή τα στοιχεία για την κατάληψη της περιοχής, λόγω περιορισμών στην πρόσβαση στις ζώνες μάχης.



Σύμφωνα με αναφορές, ένα βασικό μέρος της επιχείρησης ήταν η διατάραξη των δυνατοτήτων των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών: ενεργοποιήθηκαν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αεράμυνας για να δυσκολευτεί η ανίχνευση των προετοιμασιών για την επίθεση και η μετακίνηση στρατευμάτων από τα ρωσικά drones επιτήρησης.



«Στρατός Ρομπότ»



Η αποκάλυψη έρχεται καθώς η Ουκρανία ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία «Στρατός Ρομπότ», η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και επέκταση της χρήσης αυτόνομων συστημάτων στην πρώτη γραμμή.



Ο Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε στο συνέδριο IT Arena στο Λβιβ ότι ο στόχος είναι η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ που θα εκτελούν απλές εργασίες σε ζώνες μάχης – όπως φόρτωση πολυβόλων, αλλαγή μπαταριών και εγκατάσταση αισθητήρων.



Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, η Ουκρανία επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβαση σε μάχες που βασίζονται στον αυτοματισμό, τα drones και τη ρομποτική , μεταξύ άλλων για να μειώσει τον κίνδυνο για τους μαχητές.



Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, περισσότερες από 280 εταιρείες στον τομέα της ρομποτικής δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι οποίες έχουν αναπτύξει από κοινού περίπου 550 διαφορετικά συστήματα, και οι ουκρανικές δυνάμεις εκτελούν περισσότερες από 9.000 ρομποτικές αποστολές ανά μήνα.



Εάν τα δεδομένα αποδειχθούν σωστά, η Επιχείρηση Βιβάλντι μπορεί να καταδείξει την κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία : λιγότεροι εκτεθειμένοι μαχητές στην πρώτη γραμμή και περισσότερα μη επανδρωμένα συστήματα που λειτουργούν στον αέρα και στο έδαφος – ακόμη και βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος.



(Українська правда)

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Echedoros.blog Μπιλέτσκι: «Απώλειες του εχθρού – 2.000 άνδρες, περισσότεροι από 250 Ρώσοι αιχμαλωτίστηκαν. Έτσι τελείωσε η τρίτη σεζόν του «Βιβάλντι», ένα σημείο καμπής για ολόκληρη την επιχείρηση».Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα και ότι ανακατέλαβε πέντε χωριά και τρεις άλλους οικισμούς στο Ντόνετσκ.Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι ουκρανικές δυνάμεις, περίπου 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα επέστρεψαν στον έλεγχό τους και ο ρωσικός στρατός υπέστη περίπου 3.000 θανάτους.Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί ανεξάρτητα η έκταση των απωλειών ή τα στοιχεία για την κατάληψη της περιοχής, λόγω περιορισμών στην πρόσβαση στις ζώνες μάχης.Σύμφωνα με αναφορές, ένα βασικό μέρος της επιχείρησης ήταν η διατάραξη των δυνατοτήτων των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών: ενεργοποιήθηκαν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αεράμυνας για να δυσκολευτεί η ανίχνευση των προετοιμασιών για την επίθεση και η μετακίνηση στρατευμάτων από τα ρωσικά drones επιτήρησης.Η αποκάλυψη έρχεται καθώς η Ουκρανία ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία «Στρατός Ρομπότ», η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και επέκταση της χρήσης αυτόνομων συστημάτων στην πρώτη γραμμή.Ο Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε στο συνέδριο IT Arena στο Λβιβ ότι ο στόχος είναι η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ που θα εκτελούν απλές εργασίες σε ζώνες μάχης – όπως φόρτωση πολυβόλων, αλλαγή μπαταριών και εγκατάσταση αισθητήρων.Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, η Ουκρανία επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβαση σε μάχες που βασίζονται στον αυτοματισμό, τα drones και τη ρομποτική , μεταξύ άλλων για να μειώσει τον κίνδυνο για τους μαχητές.Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, περισσότερες από 280 εταιρείες στον τομέα της ρομποτικής δραστηριοποιούνται στη χώρα, οι οποίες έχουν αναπτύξει από κοινού περίπου 550 διαφορετικά συστήματα, και οι ουκρανικές δυνάμεις εκτελούν περισσότερες από 9.000 ρομποτικές αποστολές ανά μήνα.Εάν τα δεδομένα αποδειχθούν σωστά, η Επιχείρηση Βιβάλντι μπορεί να καταδείξει την κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία : λιγότεροι εκτεθειμένοι μαχητές στην πρώτη γραμμή και περισσότερα μη επανδρωμένα συστήματα που λειτουργούν στον αέρα και στο έδαφος – ακόμη και βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος.(Українська правда)

Η επιχείρηση Βιβάλντι, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, συνδύασε βαριά drones και μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για να χτυπήσει στόχους πίσω από τις εχθρικές γραμμές στο Ντόνετσκ, γράφει η Ουκραϊνσκα Πράβντα.Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι περίπου 3.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και ότι περίπου 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανακαταλήφθηκαν — αλλά τα στοιχεία δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.Η Ουκρανία αποκάλυψε λεπτομέρειες μιας ασυνήθιστης στρατιωτικής επιχείρησης στη βόρεια περιοχή του Ντόνετσκ , στην οποία, όπως ισχυρίζεται, εκρηκτικά επίγεια ρομπότ μεταφέρθηκαν πάνω από ρωσικές γραμμές και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον στόχων στο εσωτερικό μέτωπο.Η επιχείρηση, με την ονομασία «Βιβάλντι », παρουσιάζεται από τις ουκρανικές δυνάμεις ως προηγούμενο στον τομέα του ρομποτικού πολέμου: ένας συνδυασμός βαρέων drones, μη επανδρωμένων επίγειων συστημάτων και ηλεκτρονικού πολέμου.Σύμφωνα με το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας, βαριά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Griffin μετέφεραν μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους σε βάθος άνω των δέκα χιλιομέτρων σε ρωσικό έδαφος.Μετά την ρίψη, τα ρομπότ συνέχισαν να κινούνται πάνω από το έδαφος, στοχεύοντας σε θέσεις διοίκησης, καταφύγια, κέντρα logistics και πλωτές οδούς.Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15.700 αποστολές με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων.Μεταξύ άλλων, τα ρομπότ χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων – μια εργασία που συνήθως απαιτεί την έκθεση των σαμποτέρ σε υψηλό κίνδυνο.Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις, τα ρομπότ εδάφους καθάρισαν περισσότερα από 29 χιλιόμετρα ναρκοπεδίων σε μόλις δύο νύχτες.