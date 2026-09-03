Ηδονοθήκη, μύζουρις και γυναικοπίπης: Οι απίστευτες βρισιές που χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες

Και στην Αρχαία Ελλάδα έβριζαν και μάλιστα χρησιμοποιούσαν ευφάνταστες λέξεις. Στο βιβλίο του Μάριου Βερέττα «Τα βρωμόλογα των αρχαίων Ελλή...









Στο βιβλίο του Μάριου Βερέττα «Τα βρωμόλογα των αρχαίων Ελλήνων» καταγράφονται μερικές βωμολοχίες και πρόστυχες λέξεις που συνήθιζαν να ξεστομίζουν οι αρχαίοι Έλληνες.ΑΝΑΣΕΙΣΙΦΑΛΛΟΣ: φιλήδονη γυναίκα που πιάνει και κουνάει το φαλλόΓΛΩΤΤΟΔΕΨΕΩ: κάνω μαλάξεις με τη γλώσσαΓΥΝΑΙΚΟΠΙΠΗΣ: μπανιστιρτζήςΔΡΟΜΑΣ: πoρνη του δρόμουΕΣΧΑΡΑ : γυναικείο αιδoίοΕΥΠΥΓΟΣ: γυναίκα με ωραία οπίσθιαΚΑΣΣΩΡΙΣ: πoρνη [κασσωρίς = από το κάσις (αδελφός, εταίρος)]ΜΥΖΟΥΡΙΣ: γυναίκα που βυζαίνει πέoςΠΗΘΙΚΑΛΩΠΗΞ: άνθρωπος πανούργοςΡΩΠΟΠΕΡΠΕΡΗΘΡΑΣ: άνδρας που εκτομίζει ακατάπαυστα βλακείεςΗΔΟΝΟΘΗΚΗ: το αιδοίoΚΥΝΤΕΡΟΣ: ο αναίσχυντος, ο κοπρίτηςΛΕΧΡΙΟΣ: ΛεχρίτηςΛΟΧΜΗ: το τριχωτό αιδoίο