Ο Τουρκικός στρατός λέει πως... Συνελήφθησαν 71 άτομα που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους στα τουρκικά σύνορα, Μονάδες της ...

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους στα τουρκικά σύνορα, Μονάδες της Συνοριακής Διοίκησης συνέλαβαν κατά την απόπειρα παράνομης διέλευσης 71 άτομα, την 1η Σεπτεμβρίου, τα οποία προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα.Σύμφωνα, εξάλλου, με την ανακοίνωση στον τομέα της Διοίκησης ναυτικών δυνάμεων αναφέρεται ότι η επιχείρηση Black Sea Harmony, η οποία διεξάγεται για την αποτροπή πιθανών τρομοκρατικών και παράνομων δραστηριοτήτων στη Μαύρη Θάλασσα και τη συμβολή στην ασφάλεια στη θάλασσα, συνεχίζεται.Σημειώνεται ακόμη ότι η επιχείρηση «Ασπίδα της Μεσογείου» διεξάγεται στη Μεσόγειο Θάλασσα εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας για να διασφαλίσει την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, να συμβάλει στην ασφάλεια στη θάλασσα και να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της.Επιπλέον η Τουρκική Ναυτική Ομάδα Εργασίας διεξάγει αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης και παρουσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης.Όσον αφορά για τη δράση στο Κέρας της Αφρικής αναφέρεται ότι ένα περιπολικό σκάφος που ανήκει στην Ομάδα Ναυτικής Δράσης της Σομαλίας βρίσκεται στο Μογκαντίσου/Σομαλία, μία φρεγάτα , η MN Lütuf, βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Τζιμπουτί, ένα σκάφος υποστήριξης βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή CURAD-1 και μία φρεγάτα και δύο σκάφη υποστήριξης συνοδεύουν το πλοίο γεώτρησης Çağrı Bey.