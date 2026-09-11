Ασκήθηκε Κακουργηματική δίωξη στο ζευγάρι των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκη...



Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.



Νωρίτερα, οι δύο συλληφθέντες, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού.

Βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.