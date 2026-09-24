Βγάλε εισιτήρια... Καρυστιανού: Θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή, για μένα θα έχει τελειώσει

Την απόφασή της να αποχωρήσει από την Ελλάδα σε περίπτωση που το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή απο...



«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει», ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο Mega απαντώντας σε σχετική ερώτηση.



Και συνέχισε: «Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται. Είμαι αισιόδοξη πως πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα των εκλογών»



Για τον Άδωνι Γεωργιάδη και την «κβαντική ιατρική»Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού -παιδίατρος στο επάγγελμα- απάντησε και στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι θα πρέπει να ελεγχθεί για τις αναφορές της στην «κβαντική ιατρική».



«Τα έχει μπλέξει γενικά. Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική. Λες και δεν μπορεί κανείς να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο τον όρο quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Είναι συνήθης η πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να καλύψει την ουσία», ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, παιδίατρος στο επάγγελμα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega.



«Η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση και στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα. Στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να κάνουν. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Φυσικά, επειδή είναι παρεμβατική, ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάματος, όπως αυτό που έγινε με τον κ. Μαζωνάκη δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα», πρόσθεσε.



«Δεν υπάρχει κβαντικός ιατρός»Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να ανοίξει νέο ιατρείο στην Αθήνα, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει «κβαντικός ιατρός».



«Ετοιμάζομαι για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα. Ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι η κβαντική φυσική είναι ψευδοεπιστήμη. Στη συνέχεια το παραδέχθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει κβαντικός ιατρός. Αυτό είναι στο μυαλό του κ. Γεωργιάδη, γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι όπως ο ενδοκρινολόγος, ο καρδιολόγος, ότι είναι μια τέτοια εξειδίκευση. Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και στο μέλλον είναι και η θεραπεία».



Μάλιστα, σε διευκρινιστική ερώτηση που της έγινε για το εάν υπάρχει «κβαντικός ιατρός», απάντησε: «Όχι βέβαια. Ο κ. Γεωργιάδης διαστρεβλώνει την αλήθεια και τις επιστήμες».



Μιλώντας σε άλλο σημείο για ολιστική ιατρική ανέφερε: «Εγώ σαν γιατρός δεν παρεμβαίνω μόνο όταν υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Παρεμβαίνω και στην πρόληψη και για να βελτιώσω την υγεία του ασθενούς».



«Είμαι παιδίατρος και ασκώ την παιδιατρική, που σημαίνει ότι ακολουθώ τα πρωτόκολλα τα οποία έχω διδαχθεί. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσω μια πνευμονία, μια αμυγδαλίτιδα ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Φαρμακευτική αγωγή, όπως ορίζουν τα όπως ορίζει η επιστήμη», υπογράμμισε η κ. Καρυστιανού.



Και κατέληξε: «Στα πλαίσια λοιπόν ότι εγώ έχω ολιστική θα πρέπει να γνωρίζω οτιδήποτε αφορά το παιδί, οποιεσδήποτε καινούργιες μέθοδοι υπάρχουν, στο οποίο θα βελτιώσουν το να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το σώμα, ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε με φυσικές μεθόδους, είναι στο κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα [...] Είναι δηλαδή ένα extra κομμάτι».



«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου»



Σε άλλο σημείο, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν φοβάται, δεδομένου ότι έχει δηλώσει πως στόχος της είναι να φέρει τη διαφάνεια και την αλήθεια στο φως, αναφέρθηκε στην απώλεια της κόρης της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.



«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου... Όταν μπήκα σε έναν χώρο που ήταν σαν ένα τεράστιο γκαράζ, που ήταν άδειος, και στη μέση ήταν ένα λευκό φέρετρο. Εκεί φοβήθηκα. Αφού πέρασα αυτό, δεν φοβάμαι τίποτα, τίποτα όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Τέλος, όσον αφορά το εάν η κάθοδός της στην πολιτική κόστισε στο κίνημα των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι η απόφασή της αυτή επηρέασε την πορεία του.



«Για εμένα είναι η εξέλιξη του κινήματος. Το κίνημα έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και από εκεί και πέρα είναι σε αναμονή», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Την απόφασή της να αποχωρήσει από την Ελλάδα σε περίπτωση που το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή αποκάλυψε η Μαρία Καρυστιανού σε σημερινή συνέντευξή της.