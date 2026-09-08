Αλίμονο... Σκόπια: Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με την Τουρκία στο Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Πολι...

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Πολιτικής, Δημογραφίας και Νεολαίας της Βόρειας Μακεδονίας και του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα.Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Υπουργό Κοινωνικής Πολιτικής, Δημογραφίας και Νεολαίας της Βόρειας Μακεδονίας, Γκιόκο Βελκόφσκι, και την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιόκτας.Το υπογεγραμμένο έγγραφο στοχεύει στην εμβάθυνση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την κοινωνική προστασία και τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.Η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η διασφάλιση ότι οι οικογένειες, οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι επωφελούνται αποτελεσματικότερα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στην καταπολέμηση του εθισμού.Επιπλέον, προβλέπει την ανάπτυξη πολιτικών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες, την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης, τη βελτίωση των υπηρεσιών για τα παιδιά, την ενδυνάμωση των γυναικών και τη δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κοινωνικής βοήθειας και των κοινωνικών υπηρεσιών.Η χρήση πολιτισμικών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών Ρομά είναι επίσης μεταξύ των τομέων συνεργασίας.Η συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, εγγράφων και βέλτιστων πρακτικών, της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και της διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων και επαγγελματικών συναντήσεων.Η συμφωνία, η οποία ισχύει για πέντε χρόνια, μπορεί να παραταθεί αυτόματα εάν συμφωνήσουν τα μέρη.